Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym SafeClip OneJet 40 cm wyposażony jest w system spryskiwania, nanoszący wodę czyszczącą bezpośrednio przed mopem. Mop ze spryskiwaczem szczególnie dobrze nadaje się do szybkiego i ergonomicznego czyszczenia małych powierzchni podłogowych. Ten przyjazny dla użytkownika system jest bardzo łatwy w obsłudze i nie wymaga szkolenia.