Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym SafeClip OneJet 40 cm

System mopa spryskującego z butelką o pojemności 0,66 l. Roztwór czyszczący jest rozpylany bezpośrednio na mopa i zapewnia szybkie i ergonomiczne czyszczenie małych powierzchni.

Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym SafeClip OneJet 40 cm wyposażony jest w system spryskiwania, nanoszący wodę czyszczącą bezpośrednio przed mopem. Mop ze spryskiwaczem szczególnie dobrze nadaje się do szybkiego i ergonomicznego czyszczenia małych powierzchni podłogowych. Ten przyjazny dla użytkownika system jest bardzo łatwy w obsłudze i nie wymaga szkolenia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program STANDARD
Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Kieszenie
Materiał PP / Aluminium / Silikon
Rodzaj uchwytu Naprawić
Długość uchwytu (mm) 1550
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 1,1
Waga z opakowaniem (kg) 1,9
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 x 110
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 110 x 1550
Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym SafeClip OneJet 40 cm

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Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
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