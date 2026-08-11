Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym SafeClip OneJet 40 cm
System mopa spryskującego z butelką o pojemności 0,66 l. Roztwór czyszczący jest rozpylany bezpośrednio na mopa i zapewnia szybkie i ergonomiczne czyszczenie małych powierzchni.
Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym SafeClip OneJet 40 cm wyposażony jest w system spryskiwania, nanoszący wodę czyszczącą bezpośrednio przed mopem. Mop ze spryskiwaczem szczególnie dobrze nadaje się do szybkiego i ergonomicznego czyszczenia małych powierzchni podłogowych. Ten przyjazny dla użytkownika system jest bardzo łatwy w obsłudze i nie wymaga szkolenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|STANDARD
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Dysza do tkanin
|Kieszenie
|Materiał
|PP / Aluminium / Silikon
|Rodzaj uchwytu
|Naprawić
|Długość uchwytu (mm)
|1550
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg)
|1,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,9
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 x 110
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 110 x 1550
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Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro