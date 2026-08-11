Mop Premium z mikrofibry, Twisted kieszeniowy, niebieski, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm

Mikrofibra, krótkie włókna. Do wszystkich stref. Zapięcie kieszeniowe.

Mikrofibra, krótkie włókna. Do wszystkich stref. Zapięcie kieszeniowe.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program STANDARD
Rodzaj podłogi Podłogi twarde / Odporne posadzki
Struktura posadzki Gładka i lekko ustrukturyzowana
Stopień zanieczyszczenia Niski do ciężkiego
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Kieszenie
Materiał 85% PET / 15% PA
Tkaniny mikrofibra
Rodzaj produkcji Dzianina runowa (Warstwa czyszcząca)
Struktura tkanin Stos pętli
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Temperatura suszarki (°C) 60
Cykle mycia¹⁾ ok. 300
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²) 0,1 / 440
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 / 140

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Mop Premium z mikrofibry, Twisted kieszeniowy, niebieski, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm

Wideo

Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
Środki czyszczące