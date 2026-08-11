Dane techniczne

Program STANDARD Rodzaj podłogi Podłogi twarde / Odporne posadzki Struktura posadzki Gładka i lekko ustrukturyzowana Stopień zanieczyszczenia Niski do ciężkiego Do tkanin Trwałe tkaniny Szerokość robocza (cm) 40 Dysza do tkanin Kieszenie Materiał 85% PET / 15% PA Tkaniny mikrofibra Rodzaj produkcji Dzianina runowa (Warstwa czyszcząca) Struktura tkanin Stos pętli Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90 Zalecenie dotyczące prania (°C) 60 Temperatura suszarki (°C) 60 Cykle mycia¹⁾ ok. 300 Ilość (szt.) 1 Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²) 0,1 / 440 Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 / 140

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.