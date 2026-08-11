Mop Premium z mikrofibry, Twisted kieszeniowy, niebieski, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm
Mikrofibra, krótkie włókna. Do wszystkich stref. Zapięcie kieszeniowe.
Mikrofibra, krótkie włókna. Do wszystkich stref. Zapięcie kieszeniowe.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|STANDARD
|Rodzaj podłogi
|Podłogi twarde / Odporne posadzki
|Struktura posadzki
|Gładka i lekko ustrukturyzowana
|Stopień zanieczyszczenia
|Niski do ciężkiego
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Dysza do tkanin
|Kieszenie
|Materiał
|85% PET / 15% PA
|Tkaniny
|mikrofibra
|Rodzaj produkcji
|Dzianina runowa (Warstwa czyszcząca)
|Struktura tkanin
|Stos pętli
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 90
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Temperatura suszarki (°C)
|60
|Cykle mycia¹⁾
|ok. 300
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²)
|0,1 / 440
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.
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Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro