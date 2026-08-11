Mop z mikrofibry jest kompatybilny ze wszystkimi uchwytami do mopów z mocowaniem kieszeniowym. Można go używać zarówno do wózków z podwójnym wiadrem, wózków z pojedynczym wiadrem z prasą, jak i do metody spryskującej. Dzięki mieszance mikrofibry, poliestru i pasków wykonanych z grubych włókien poliamidowych, usuwanie nawet uporczywych zabrudzeń nie nastręcza trudności.