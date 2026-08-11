Mop Standard z mikrofibry, z przyciętym włosiem i mocowaniem kieszeniowym, 40 cm
Skuteczny i łatwy w użyciu: Mop z mikrofibry z mocowaniem kieszeniowym jest idealny do zastosowań z użyciem wiadra lub metody spryskującej.
Mop z mikrofibry jest kompatybilny ze wszystkimi uchwytami do mopów z mocowaniem kieszeniowym. Można go używać zarówno do wózków z podwójnym wiadrem, wózków z pojedynczym wiadrem z prasą, jak i do metody spryskującej. Dzięki mieszance mikrofibry, poliestru i pasków wykonanych z grubych włókien poliamidowych, usuwanie nawet uporczywych zabrudzeń nie nastręcza trudności.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|STANDARD
|Rodzaj podłogi
|Podłogi twarde / Odporne posadzki
|Struktura posadzki
|Gładki i wysoce strukturalny
|Stopień zanieczyszczenia
|Niski do średniego
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Dysza do tkanin
|Kieszenie
|Materiał
|80% PET / 20% PA
|Tkaniny
|mikrofibra
|Rodzaj produkcji
|Tkanina włosowa
|Struktura tkanin
|Cięte włosie
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 90
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Temperatura suszarki (°C)
|maks. 60
|Cykle mycia¹⁾
|ok. 250
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²)
|0,1 / 700
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 / 150
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 150 x 15
¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro