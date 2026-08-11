Mop Standard z mikrofibry, z przyciętym włosiem i mocowaniem kieszeniowym, 40 cm

Skuteczny i łatwy w użyciu: Mop z mikrofibry z mocowaniem kieszeniowym jest idealny do zastosowań z użyciem wiadra lub metody spryskującej. 

Mop z mikrofibry jest kompatybilny ze wszystkimi uchwytami do mopów z mocowaniem kieszeniowym. Można go używać zarówno do wózków z podwójnym wiadrem, wózków z pojedynczym wiadrem z prasą, jak i do metody spryskującej. Dzięki mieszance mikrofibry, poliestru i pasków wykonanych z grubych włókien poliamidowych, usuwanie nawet uporczywych zabrudzeń nie nastręcza trudności.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program STANDARD
Rodzaj podłogi Podłogi twarde / Odporne posadzki
Struktura posadzki Gładki i wysoce strukturalny
Stopień zanieczyszczenia Niski do średniego
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Kieszenie
Materiał 80% PET / 20% PA
Tkaniny mikrofibra
Rodzaj produkcji Tkanina włosowa
Struktura tkanin Cięte włosie
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Temperatura suszarki (°C) maks. 60
Cykle mycia¹⁾ ok. 250
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²) 0,1 / 700
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 / 150
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 150 x 15

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Mop Standard z mikrofibry, z przyciętym włosiem i mocowaniem kieszeniowym, 40 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
Środki czyszczące