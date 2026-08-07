Zarówno do użytku komercyjnego, jak i komunalnego: Na miejscu często nie ma zapewnionego zasilania. Problem ten został szybko rozwiązany dzięki naszemu wydajnemu, napędzanemu benzyną generatorowi synchronicznemu PGG 8/3. Odporne na przebicie koła i składany uchwyt do pchania ułatwiają transport i manewrowania na miejscu. Zbiornik o pojemności 25 litrów zapewnia długie użytkowanie do 7 godzin (przy pełnej mocy do 5,5 godziny), a niezawodny 4-suwowy silnik benzynowy (EU STAGE V) zapewnia stałą moc znamionową 7 kW. Dzięki dwóm gniazdom z uziemieniem (AC) i jednemu gniazdu CEE (400 V, 3-fazy) oferuje wiele możliwości podłączenia maszyn. Generator jest wyposażony w automatyczny regulator napięcia (AVR) i dostarcza w dużej mierze stałe napięcie. Przydatne elementy wyposażenia, takie jak zabezpieczenie przed przeciążeniem i brakiem oleju, a także solidna rama z rur stalowych, zapewniają użytkownikom i urządzeniu niezawodną ochronę przed wszelkimi zagrożeniami lub uszkodzeniami.