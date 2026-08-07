Generator prądu PGG 8/3
Wydajny generator synchroniczny PGG 8/3 o stałej mocy 7 kW z 4-suwowym silnikiem benzynowym i zbiornikiem o pojemności 25 l. Do niezależnego zasilania prądem przemiennym i trójfazowym.
Zarówno do użytku komercyjnego, jak i komunalnego: Na miejscu często nie ma zapewnionego zasilania. Problem ten został szybko rozwiązany dzięki naszemu wydajnemu, napędzanemu benzyną generatorowi synchronicznemu PGG 8/3. Odporne na przebicie koła i składany uchwyt do pchania ułatwiają transport i manewrowania na miejscu. Zbiornik o pojemności 25 litrów zapewnia długie użytkowanie do 7 godzin (przy pełnej mocy do 5,5 godziny), a niezawodny 4-suwowy silnik benzynowy (EU STAGE V) zapewnia stałą moc znamionową 7 kW. Dzięki dwóm gniazdom z uziemieniem (AC) i jednemu gniazdu CEE (400 V, 3-fazy) oferuje wiele możliwości podłączenia maszyn. Generator jest wyposażony w automatyczny regulator napięcia (AVR) i dostarcza w dużej mierze stałe napięcie. Przydatne elementy wyposażenia, takie jak zabezpieczenie przed przeciążeniem i brakiem oleju, a także solidna rama z rur stalowych, zapewniają użytkownikom i urządzeniu niezawodną ochronę przed wszelkimi zagrożeniami lub uszkodzeniami.
Cechy i zalety
Bardzo łatwy w obsłudze
- Koła odporne na przebicie i uchwyt transportowy zapewniają wysoką mobilność urządzenia.
- Elektryczny starter silnika.
Doskonała niezawodność i bezpieczeństwo
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju. Solidna rama.
- Automatyczny regulator napięcia (AVR) utrzymuje napięcie wyjściowe o zadanej wartości przy różnym obciążeniu i temperaturze roboczej.
Niezawodność i wydajność
- Generator synchroniczny o napięciu znamionowym 400 V i mocy ciągłej 7 kW lub napięciu znamionowym 230 V i mocy ciągłej 2 kW.
- Mocny silnik benzynowy zapewniający co najmniej 5,5 godziny pracy na jednym baku paliwa.
Obsługuje urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher
- Umożliwia korzystanie z urządzeń wysokociśnieniowych w miejscach bez zewnętrznego zasilania.
- Nadaje się do wybranych trójfazowych urządzeń wysokociśnieniowych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|76
|Moc znamionowa (kW)
|2
|Moc znamionowa (zasilanie trójfazowe) (kW)
|7
|Moc (kW)
|2,5
|Wydajność (zasilanie trójfazowe) (kW)
|maks. 7,5
|Rodzaj napędu
|Benzyna
|Pojemność silnika (cm³)
|440
|Moc znamionowa (kW/KM)
|9 / 12,2
|Zużycie paliwa (l/h)
|4,5
|Pojemność zbiornika (l)
|25
|Czas pracy przy 50% wydajności (h)
|7
|Czas pracy przy 100% wydajności (h)
|5,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|99,6
|Waga bez akcesoriów (kg)
|89,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|743 x 713 x 670
Zakres dostawy
- Wyświetlacz stanu pracy
- Gniazdo 12 V DC
- Stopień ochrony IP 23
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju
- Wskaźnik paliwa
- Gniazdo jednofazowe typu F (Schuko)
- Gniazdo trójfazowe CEE (16 A)
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Niezależne źródło zasilania dla gmin np. do zasilania urządzeń służących do utrzymania czystości
- Niezależne źródło zasilania dla budowlańców np. do zasilania narzędzi budowlanych
- Niezależne źródło zasilania dla rolników np. do zasilania urządzeń wysokociśnieniowych
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