Generator prądu PGG 8/3

Wydajny generator synchroniczny PGG 8/3 o stałej mocy 7 kW z 4-suwowym silnikiem benzynowym i zbiornikiem o pojemności 25 l. Do niezależnego zasilania prądem przemiennym i trójfazowym.

Zarówno do użytku komercyjnego, jak i komunalnego: Na miejscu często nie ma zapewnionego zasilania. Problem ten został szybko rozwiązany dzięki naszemu wydajnemu, napędzanemu benzyną generatorowi synchronicznemu PGG 8/3. Odporne na przebicie koła i składany uchwyt do pchania ułatwiają transport i manewrowania na miejscu. Zbiornik o pojemności 25 litrów zapewnia długie użytkowanie do 7 godzin (przy pełnej mocy do 5,5 godziny), a niezawodny 4-suwowy silnik benzynowy (EU STAGE V) zapewnia stałą moc znamionową 7 kW. Dzięki dwóm gniazdom z uziemieniem (AC) i jednemu gniazdu CEE (400 V, 3-fazy) oferuje wiele możliwości podłączenia maszyn. Generator jest wyposażony w automatyczny regulator napięcia (AVR) i dostarcza w dużej mierze stałe napięcie. Przydatne elementy wyposażenia, takie jak zabezpieczenie przed przeciążeniem i brakiem oleju, a także solidna rama z rur stalowych, zapewniają użytkownikom i urządzeniu niezawodną ochronę przed wszelkimi zagrożeniami lub uszkodzeniami.

Cechy i zalety
Bardzo łatwy w obsłudze
  • Koła odporne na przebicie i uchwyt transportowy zapewniają wysoką mobilność urządzenia.
  • Elektryczny starter silnika.
Doskonała niezawodność i bezpieczeństwo
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju. Solidna rama.
  • Automatyczny regulator napięcia (AVR) utrzymuje napięcie wyjściowe o zadanej wartości przy różnym obciążeniu i temperaturze roboczej.
Niezawodność i wydajność
  • Generator synchroniczny o napięciu znamionowym 400 V i mocy ciągłej 7 kW lub napięciu znamionowym 230 V i mocy ciągłej 2 kW.
  • Mocny silnik benzynowy zapewniający co najmniej 5,5 godziny pracy na jednym baku paliwa.
Obsługuje urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher
  • Umożliwia korzystanie z urządzeń wysokociśnieniowych w miejscach bez zewnętrznego zasilania.
  • Nadaje się do wybranych trójfazowych urządzeń wysokociśnieniowych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 76
Moc znamionowa (kW) 2
Moc znamionowa (zasilanie trójfazowe) (kW) 7
Moc (kW) 2,5
Wydajność (zasilanie trójfazowe) (kW) maks. 7,5
Rodzaj napędu Benzyna
Pojemność silnika (cm³) 440
Moc znamionowa (kW/KM) 9 / 12,2
Zużycie paliwa (l/h) 4,5
Pojemność zbiornika (l) 25
Czas pracy przy 50% wydajności (h) 7
Czas pracy przy 100% wydajności (h) 5,5
Waga z opakowaniem (kg) 99,6
Waga bez akcesoriów (kg) 89,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 743 x 713 x 670

Zakres dostawy

  • Wyświetlacz stanu pracy
  • Gniazdo 12 V DC
  • Stopień ochrony IP 23
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju
  • Wskaźnik paliwa
  • Gniazdo jednofazowe typu F (Schuko)
  • Gniazdo trójfazowe CEE (16 A)
  • Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Generator prądu PGG 8/3
Generator prądu PGG 8/3

Wideo

Zastosowania
  • Niezależne źródło zasilania dla gmin np. do zasilania urządzeń służących do utrzymania czystości
  • Niezależne źródło zasilania dla budowlańców np. do zasilania narzędzi budowlanych
  • Niezależne źródło zasilania dla rolników np. do zasilania urządzeń wysokociśnieniowych
Części zamienne

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