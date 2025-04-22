Rozwiązania czyszczące Kärcher dla branży wydobywczej, kruszywowej i budowlanej.

Zaawansowane rozwiązania czyszczące Kärcher

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    Najczęściej występujące problemy i wyzwania w branży wydobywczej, kruszywowej i budowlanej.

    Pyły i kurz

    Pyły i kurz:

    W kopalniach, zakładach przemysłowych oraz na placach budowy, szczególnie w wyniku wiercenia, obróbki kamienia czy transportu materiałów, pyły występują w dużych ilościach. Trudno je kontrolować, a ich długotrwała obecność stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników (wdychanie oraz zagrożenia wybuchem). Przewlekła ekspozycja na pył może dodatkowo prowadzić do obniżenia wydajności i żywotności maszyn.

    Gruz i odpady organiczne

    Gruz i odpady organiczne:

    W wyniku prac budowlanych i wydobywczych na powierzchni pojawiają się trudne do usunięcia zabrudzenia, takie jak gruz, błoto, resztki materiałów budowlanych oraz odpady organiczne. Pozostawienie ich bez odpowiedniej interwencji nie tylko wpływa na estetykę, lecz także zmniejsza bezpieczeństwo pracy.

    Trudne do usunięcia plamy i zanieczyszczenia chemiczne

    Trudne do usunięcia plamy i zanieczyszczenia chemiczne:

    W strefach roboczych, w których wykorzystywane są smary, oleje oraz substancje chemiczne, takie jak w przemyśle wydobywczym i budowlanym, plamy mogą być trudne do usunięcia przy użyciu tradycyjnych metod. Takie zabrudzenia wymagają stosowania maszyn o wysokiej mocy, które skutecznie usuną z powierzchni oleje i chemikalia.

    Utrzymanie maszyn w czystości

    Utrzymanie maszyn w czystości:

    Maszyny wykorzystywane w przemyśle wydobywczym i budowlanym narażone są na intensywne zabrudzenia. Utrzymanie ich w czystości jest kluczowe, aby zapewnić ich długowieczność oraz efektywność operacyjną. Regularne czyszczenie maszyn pozwala zapobiec awariom, zmniejsza ryzyko kosztownych napraw i zapewnia ciągłość pracy.

    Jak produkty Kärcher Professional odpowiadają na wyzwania związane z zapewnieniem czystości?

    Szorowarki

    Szorowarki

    Doskonale radzą sobie z tłustymi plamami i zanieczyszczeniami chemicznymi w zakładach przemysłowych oraz na powierzchniach wrażliwych.

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    Szorowarka B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB

    Szorowarka B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB

    Zaleta: zapewnia najlepsze efekty czyszczenia – bez konieczności zamiatania wstępnego. Dzięki solidnej konstrukcji, urządzenie doskonale sprawdza się w wymagających warunkach przemysłowych.

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    Zamiatarki

    Zamiatarki

    Zapewniają skuteczne usuwanie pyłów, gruzu i odpadów organicznych. Idealnie sprawdzają się na placach budowy, w kopalniach i w zakładach przemysłowych.

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    Zamiatarka z trakcją KM 150/500 R D

    Zamiatarka z trakcją KM 150/500 R D

    Zaleta: zapewnia wysoką wydajność zamiatania bez wzniecania kurzu.

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    Zamiatarka komunalna ISAL 6000 / MCM 600

    Zamiatarka komunalna ISAL 6000 / MCM 600

    Zaleta: zapewnia wysoką wydajność zamiatania bez wzniecania kurzu.

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    Odkurzacze profesjonalne

    Odkurzacze profesjonalne

    Odkurzacze Kärcher przeznaczone są do usuwania dużych ilości pyłów drobnych i tych, potencjalnie szkodliwych dla zdrowia, w tym pyłów wybuchowych. Urządzenia zostały opracowane do zbierania ciężkich materiałów, takich jak piasek, żeliwo szare czy ścierniwo. Urządzenia te mogą także odprowadzać ciężkie substancje do przenośników lub kontenerów, zapewniając bezpieczeństwo i czystość w trudnych warunkach roboczych.

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    Odkurzacz przemysłowy IVS 100/75 M Z22

    Odkurzacz przemysłowy IVS 100/75 M Z22

    Zaleta: doskonale pochłania duże ilości pyłów drobnych i potencjalnie szkodliwych dla zdrowia oraz pyłów wybuchowych.

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    Odkurzacz przemysłowy IVR 100/75-Pp Ef

    Odkurzacz przemysłowy IVR 100/75-Pp Ef

    Zaleta: skutecznie zbiera ciężkie materiały, takie jak: piasek, żeliwo szare lub ścierniwo.

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    Urządzenia wysokociśnieniowe

    Urządzenia wysokociśnieniowe

    Idealnie sprawdzą się przy usuwaniu resztek organicznych, gruzu, pyłów i zanieczyszczeń chemicznych w trudnych warunkach, takich jak hale produkcyjne i powierzchnie magazynowe, a także z maszyn produkcyjnych jak i pojazdów roboczych.

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    Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/16-4 Cage Ex

    Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/16-4 Cage Ex

    Zaleta: spełnia wymogi Dyrektywy ATEX dotyczącej zastosowania w strefie zagrożenia wybuchem 22.

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    Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 18/50-4 Cage Adv

    Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 18/50-4 Cage Adv

    Zaleta: niezawodnie usuwa duże ilości zanieczyszczeń i uporczywe osady.

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    Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 20/15-4 Cage Plus

    Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 20/15-4 Cage Plus

    Zaleta: dzięki szczególnie wysokiemu wydatkowi wody szybko i skutecznie czyści, mocno zabrudzone powierzchnie.

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    Urządzenie wysokociśnieniowe na przyczepie HDS Trailer HDS 9/50 De Tr1

    Urządzenie wysokociśnieniowe na przyczepie HDS Trailer HDS 9/50 De Tr1

    Zaleta: ciśnienie robocze 500 bar skutecznie usuwa najbardziej wymagające zanieczyszczenia.

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    Zaufali Nam, Zaufaj i Ty!

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    Dlaczego warto wybrać Kärcher Professional?

    Szybkie wsparcie serwisowe dzięki największej sieci szerokiej sieci serwisów

    Szybkie wsparcie serwisowe dzięki największej sieci szerokiej sieci serwisów

    Indywidualna analiza potrzeb klienta przed zakupem i dobór odpowiedniego urządzenia

    Indywidualna analiza potrzeb klienta przed zakupem i dobór odpowiedniego urządzenia

    Szkolenie pracowników w zakresie obsługi zakupionych maszyn

    Szkolenie pracowników w zakresie obsługi zakupionych maszyn

    Pakiety serwisowe, z dostępem do maszyn zastępczych

    Pakiety serwisowe, z dostępem do maszyn zastępczych

    Technologia Kärcher w akcji:

    Współczesne firmy produkcyjne w swojej codziennej pracy stają przed wieloma wyzwaniami, które pojawiają się na każdym etapie ścieżki produktu.

    Szczególnie wrażliwym miejscem jest jednak hala produkcyjna - serce firmy. Tutaj wszystko musi działać bezbłędnie, a każdy fałszywy ruch może mieć wpływ na efekt finalny.

    Firma Plasticon doskonale zdaje sobie z tego sprawę - dlatego gdy na ich hali produkcyjnej pojawiło się nowe wyzwanie, zwrócili się do Kärcher z prośbą o dostarczenie odpowiedniego rozwiązania.

    Zobacz wideo!

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