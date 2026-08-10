RM 770 silny uniwersalny środek czyszczący, 1l
Silny środek do prania wykładzin i tapicerek o zwielokrotnionej sile usuwania brudu. Nie zawiera składników powierzchniowo czynnych. Rozpuszcza nawet najbardziej oporne plamy z oleju, tłuszczu czy nikotyny. Wielokrotnie zwiększa odporność powierzchni czyszczonej na ponowne zabrudzenie.
Jego wszechstronność i skuteczność czyszczenia sprawiają, że jest to idealny wybór do profesjonalnego czyszczenia wszystkich tekstylnych, elastycznych i twardych pokryć podłogowych: uniwersalny środek czyszczący RM 770 Kärcher bez substancji powierzchniowo czynnych. Wystarczająco skuteczny do usuwania oleju, smaru i zanieczyszczeń mineralnych, a jego formuła niezawierająca substancji powierzchniowo czynnych skutecznie redukuje ponowne zanieczyszczenia na powierzchniach tekstylnych oraz mikroporowatych płytkach kamiennych i ceramicznych. Niezawierający rozpuszczalników i enzymów środek czyszczący może być stosowany we wszystkich zastosowaniach, od ekstrakcji natryskowej za pomocą urządzeń ekstrakcyjnych Puzzi po czyszczenie za pomocą szorowarek i urządzeń do czyszczenia wykładzin, a nawet ręczne czyszczenie konserwacyjne. Jego niskopieniące właściwości zapewniają szczególnie efektywne wykorzystanie objętości zbiornika urządzenia. Wykonawcy usług budowlanych mogą również skorzystać na szczególnie wysokim poziomie bezpieczeństwa użytkownika, ponieważ niezawierający substancji powierzchniowo czynnych uniwersalny środek czyszczący RM 770 jest zupełnie nietoksyczny.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|1
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|12
|pH
|9
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,2
Właściwości
- Silny, nie zawierający związków powierzchniowo - czynnych środek do codziennego czyszczenia
- Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
- Odpowiedni dla wszystkich tekstylnych podłóg, obić tekstylnych i sufitowych, a także podłóg twardych
- Wydłuża interwały pomiędzy kolejnym czyszczeniem
- Wolny od tensydów, rozpuszczalników i enzymów
- Niskopieniący
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Wolny od NTA
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Czyszczenie wnętrz samochodów
- Powierzchnie tekstylne
- Czyszczenie powierzchni
- Czyszczenie podłóg