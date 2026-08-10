Jego wszechstronność i skuteczność czyszczenia sprawiają, że jest to idealny wybór do profesjonalnego czyszczenia wszystkich tekstylnych, elastycznych i twardych pokryć podłogowych: uniwersalny środek czyszczący RM 770 Kärcher bez substancji powierzchniowo czynnych. Wystarczająco skuteczny do usuwania oleju, smaru i zanieczyszczeń mineralnych, a jego formuła niezawierająca substancji powierzchniowo czynnych skutecznie redukuje ponowne zanieczyszczenia na powierzchniach tekstylnych oraz mikroporowatych płytkach kamiennych i ceramicznych. Niezawierający rozpuszczalników i enzymów środek czyszczący może być stosowany we wszystkich zastosowaniach, od ekstrakcji natryskowej za pomocą urządzeń ekstrakcyjnych Puzzi po czyszczenie za pomocą szorowarek i urządzeń do czyszczenia wykładzin, a nawet ręczne czyszczenie konserwacyjne. Jego niskopieniące właściwości zapewniają szczególnie efektywne wykorzystanie objętości zbiornika urządzenia. Wykonawcy usług budowlanych mogą również skorzystać na szczególnie wysokim poziomie bezpieczeństwa użytkownika, ponieważ niezawierający substancji powierzchniowo czynnych uniwersalny środek czyszczący RM 770 jest zupełnie nietoksyczny.