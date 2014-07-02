Adapter för anslutning till trädgårdsslang
Adapter för anslutning av trädgårdsslangar till alla Kärcher borstar. För slangar med Quick Connect-system. Justerbar med vattenstop.
Egenskaper och fördelar
Quick Connect system
- Anslut samtliga Kärcher borstar till trädgårdsslangen med Quick Connect
Vattenflödet kan justeras och stängas av direkt på adaptern
- Bekväm att använda.
Adapter till trädgårdsslang
- Enkel att använda.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|112 x 39 x 39
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
- G 4.10 M
- K 2 Basic
- K 2 Car & Home T50
- K 2 Full Control
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium House *EU
- K 2.100
- K 2.14 PLUS T50 *EU
- K 2.14 plus
- K 2.15 Plus
- K 2.20 M
- K 2.325
- K 2.400
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Home Wood
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M & T 200
- K 5.68 MD plus
- K 5.700
- K 7 Compact