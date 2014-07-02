Adapter för anslutning till trädgårdsslang

Adapter för anslutning av trädgårdsslangar till alla Kärcher borstar. För slangar med Quick Connect-system. Justerbar med vattenstop.

Egenskaper och fördelar
Quick Connect system
  • Anslut samtliga Kärcher borstar till trädgårdsslangen med Quick Connect
Vattenflödet kan justeras och stängas av direkt på adaptern
  • Bekväm att använda.
Adapter till trädgårdsslang
  • Enkel att använda.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 112 x 39 x 39