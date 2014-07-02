WB 60 Bred tvättborste

Mjuk och bred tvättborste för rengöring av större ytor, till exempel husvagnar, husbilar och båtar. Bredd 248 mm.

Mjuk och bred borste på 248 mm, perfekt för rengöring av stora ytor så som exempelvis husvagnar, husbilar och båtar. Skonsam och överlägsen rengöringsförmåga. Yttre skyddslist skyddar mot repor. Kopplingsmutter för enkel och säker anslutning till spolhandtag. Gummipad för att ta bort hårt sittande smuts, som exempelvis insekter. Ergonomiskt handtag för bekväm användning. Passar alla Kärcher K2 - K7 högtryckstvättar. Ersätter artikel 2.640-590.0 .

Egenskaper och fördelar
248 mm arbetsbredd
  • Idealisk för rengöring av stora ytor.
Gummipad
  • Tar bort envis smuts
Applicering av rengöringsmedel
  • Kraftfull och effektiv rengöring
Mjuk och skonsam borste
  • Skonsam rengöring av känsliga ytor
Roterande skyddsring
  • Skyddar ytan mot repor
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,3
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,5
Mått (L × B × H) (mm) 270 x 261 x 177
Användningsområden
  • Fordon
  • Motorcyklar och skotrar
  • Uterum
  • Persienner/jalusier
  • Trädgård/terrass/balkongmöbler
  • Trädgårdsleksaker
