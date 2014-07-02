Mjuk och bred borste på 248 mm, perfekt för rengöring av stora ytor så som exempelvis husvagnar, husbilar och båtar. Skonsam och överlägsen rengöringsförmåga. Yttre skyddslist skyddar mot repor. Kopplingsmutter för enkel och säker anslutning till spolhandtag. Gummipad för att ta bort hårt sittande smuts, som exempelvis insekter. Ergonomiskt handtag för bekväm användning. Passar alla Kärcher K2 - K7 högtryckstvättar. Ersätter artikel 2.640-590.0 .