Fälgborste med allround-borst ger extremt effektiv rengöring. Borsten når svåråtkomliga områden för noggran rengöringa av fälgar och ekrar. Smuts löses upp och spolas bort skonsamt och effektivt i alla vinklar och vrår tack vare borstens utformning och 360-graders vattenfördelning. För enkel och ergonomisk användning, anslut fälgborsten till spolhandtaget med den medskickade kopplingsmuttern. Sammanfattningsvis: Den idealiska lösningen för skinande rena hjul och ekrar. Fälgborsten passar alla Kärcher K2 - K7 högtryckstvättar.