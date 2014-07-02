Fälgborste

Fälgborste för effektiv rengöring av även svåråtkomliga ytor. Tack vare borstens utformning fördelas vattnet 360 grader - för ett jämt och perfekt resultat.

Fälgborste med allround-borst ger extremt effektiv rengöring. Borsten når svåråtkomliga områden för noggran rengöringa av fälgar och ekrar. Smuts löses upp och spolas bort skonsamt och effektivt i alla vinklar och vrår tack vare borstens utformning och 360-graders vattenfördelning. För enkel och ergonomisk användning, anslut fälgborsten till spolhandtaget med den medskickade kopplingsmuttern. Sammanfattningsvis: Den idealiska lösningen för skinande rena hjul och ekrar. Fälgborsten passar alla Kärcher K2 - K7 högtryckstvättar.

Egenskaper och fördelar
360 graders jämn vattenfördelning
  • Tar bort envist smuts och rengör jämt
Högkvalitativa borstar
  • Effektiv och skonsam rengöring
Applicering av rengöringsmedel
  • Kraftfull och effektiv rengöring
Roterande borstar
  • Rengör enkelt på svåråtkomliga ytor
Hjul tvättborste
  • För alla fordonstyper
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,3
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,4
Mått (L × B × H) (mm) 422 x 80 x 101
Videos
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Fälgar
Tillbehör
Fälgborste Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.