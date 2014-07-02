WB 150 Powerborste är idealisk för stänkfri rengöring av känsliga ytor så som billack, glas, trädgårdsmöbler, garagedörrar, luckor, jalusier, cyklar etc. Tack vare den innovativa tvättborsten med två roterande jetmunstycken rengör du både kraftfullt och skonsamt på samma gång. Kombinationen av högtryck och manuell borstning ger effektiva rengöringsresultat. Powerborsten sparar både energi och vatten och är upp till 30% mer tidseffektiv. Snabb, effektiv och enkel rengöring för ett renare hem och trädgård. Passar till Kärcher K2 - K7 högtryckstvättar.