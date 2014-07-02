WB 150 Powerborste
WB 150 Powerborste för stänkfritt rengöring av känsliga ytor. Den effektiva kombinationen av högt tryck och manuellt borsttryck sparar energi, vatten och är upp till 30% mer tidseffektiv.
WB 150 Powerborste är idealisk för stänkfri rengöring av känsliga ytor så som billack, glas, trädgårdsmöbler, garagedörrar, luckor, jalusier, cyklar etc. Tack vare den innovativa tvättborsten med två roterande jetmunstycken rengör du både kraftfullt och skonsamt på samma gång. Kombinationen av högtryck och manuell borstning ger effektiva rengöringsresultat. Powerborsten sparar både energi och vatten och är upp till 30% mer tidseffektiv. Snabb, effektiv och enkel rengöring för ett renare hem och trädgård. Passar till Kärcher K2 - K7 högtryckstvättar.
Egenskaper och fördelar
Högtryck och manuell borstning
- Spara 30 % tid, energi och vatten
Kompakt design
- Idealisk för rengöring av svåråtkommliga områden
Roterande munstycke
- Effektivare rengöringsresultat
skyddande hölje
- Stänkfri rengöring.
Mjukt borsthuvud
- Skonsam rengöring av känsliga ytor
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1
|Mått (L × B × H) (mm)
|392 x 222 x 211
Videos
Användningsområden
- Fordon
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Motorcyklar och skotrar
- Garagedörrar
- Uterum
- Fönster och glasytor
- Persienner/jalusier
- Trädgårdsleksaker
Tillbehör
