Tvättborste standardutförande (svart/vit)

För skonsam rengöring av exempelvis bilar och båtar.

Den praktiska tvättborsten har mjuka borst och är därför idealisk för rengöring av känsliga områden och områden som är svåra att komma åt utomhus. Oavsett om det gäller bilen, trädgårdsmöblerna eller kylargallret garanterar tvättborsten skonsam rengöring och passar till alla modeller i utrustningsklass K2 till K7.

Egenskaper och fördelar
Extra mjuka borst
  • För rengöring av känsliga ytor
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B × H) (mm) 333 x 82 x 164
Användningsområden
  • Fordon
  • Trädgård/terrass/balkongmöbler
