Den praktiska tvättborsten har mjuka borst och är därför idealisk för rengöring av känsliga områden och områden som är svåra att komma åt utomhus. Oavsett om det gäller bilen, trädgårdsmöblerna eller kylargallret garanterar tvättborsten skonsam rengöring och passar till alla modeller i utrustningsklass K2 till K7.