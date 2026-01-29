Rotojeten för alla Kärchers högtryckstvättar i klasserna K 4 och K 5 tar tack vare sitt kraftfulla roterande Middle-munstycke och roterande punktstråle till och med bort hårt sittande smuts utan problem. Det betyder att du kan få bort envis smuts, som t.ex. på mossiga eller vittrade ytor, på nolltid och återställa ytorna tills de glänser igen. Rotojeten har dessutom hög ytkapacitet.