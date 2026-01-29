DB 145 Rotojet Full Control för K 4-K 5
Rotojet med kraftigt, roterande Middle-munstycke för högtryckstvättar från Kärcher i klass K 4 och K 5. För särskilt envis smuts som t.ex. på mosstäckta eller vittrande ytor.
Rotojeten för alla Kärchers högtryckstvättar i klasserna K 4 och K 5 tar tack vare sitt kraftfulla roterande Middle-munstycke och roterande punktstråle till och med bort hårt sittande smuts utan problem. Det betyder att du kan få bort envis smuts, som t.ex. på mossiga eller vittrade ytor, på nolltid och återställa ytorna tills de glänser igen. Rotojeten har dessutom hög ytkapacitet.
Egenskaper och fördelar
Roterande full stråle
Effektiv rengöring med högtryck
- Tar effektivt bort hårt sittande smuts
100% högre rengöringsprestanda jämfört med Kärchers standard flatstråle.
Bajonettkoppling
- Enkel att använda
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|450 x 41 x 41
För äldre spolhandtag tillverkade före 2010 (spolhandtag M, 96, 97) krävs adapter M (2.643-950)
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Fordon
- Även envis smuts
- Trädgårds- och stenmurar
- Mossa