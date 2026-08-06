Engångstrasor till EasyFix-golvmunstycke
Sats med 15 engångstrasor till EasyFix-golvmunstycket för snabb och hygienisk rengöring av hårda ytor. De gula kardborrebanden gör det lätt att fästa trasan.
EasyFix-satsen med engångstrasor till EasyFix-golvmunstycket innehåller 15 innovativa engångstrasor tillverkade i ett högkvalitativt, absorberande material. När du måste vara snabb har du alltid en ren trasa till hands – för ännu lättare och mer hygienisk rengöring av alla hårda ytor. Även hörn och kanter rengörs utan ansträngning. Tack vare systemet med kardborreband kan engångstrasan lätt och enkelt fästas vid EasyFix-golvmunstycket på ångtvätten. Tryck bara fast EasyFix-golvmunstycket på sidan av duken som har gula kardborreband så är den redo att användas. Efter rengöringen kan trasan enkelt slängas i hushållssoporna vilket gör att du slipper den ansträngande och tidsödande uppgiften att tvätta smutsiga trasor.
Egenskaper och fördelar
Ha alltid en ren trasa nära till hands.
- För skinande rengöringsresultat.
Enkel och hygienisk utan att du behöver tvätta något.
- Engångsduken gör därmed att du slipper det jobbiga och tidskrävande arbetet med att tvätta smutsiga dukar.
Praktiskt system med kardborreband
- Snabb och enkel fastsättning av duken tack vare de gula kardborrebanden.
- Golvrengöringsduken glider inte vid rengöring.
Engångsduk som täcker alla sidor av golvmunstycket
- För rengöring av hörn, kanter och andra svåråtkomliga områden utan ansträngning.
Högkvalitativt och ultraabsorberande material
- Optimalt lossande av smuts och hög uppsamlingsnivå för utmärkt rengöringsresultat på alla hårda ytor.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|340 x 118 x 3
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Hårda golv
- Kakel