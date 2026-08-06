EasyFix-satsen med engångstrasor till EasyFix-golvmunstycket innehåller 15 innovativa engångstrasor tillverkade i ett högkvalitativt, absorberande material. När du måste vara snabb har du alltid en ren trasa till hands – för ännu lättare och mer hygienisk rengöring av alla hårda ytor. Även hörn och kanter rengörs utan ansträngning. Tack vare systemet med kardborreband kan engångstrasan lätt och enkelt fästas vid EasyFix-golvmunstycket på ångtvätten. Tryck bara fast EasyFix-golvmunstycket på sidan av duken som har gula kardborreband så är den redo att användas. Efter rengöringen kan trasan enkelt slängas i hushållssoporna vilket gör att du slipper den ansträngande och tidsödande uppgiften att tvätta smutsiga trasor.