Kranadaptern PerfectConnect för sug- och trädgårdsslangar gör det extremt lätt att forma vakuumtäta anslutningar mellan sugslangar och pumpars sugsidor och mellan trädgårdsslangar och pumpars trycksidor. Kranadaptern är den idealiska lösningen för pumpar med G1-anslutningsgänga (33,3 mm) och 3/4- eller 1-tumsslangar. De är genast redo för användning i trädgårdspumpar, elektriska tryckstegringspumpar och hushållspumpar. En rörmutter och slangklämma medföljer leveransen. Pumpar tätas väldigt väl och garanteras köra utan problem tack vare BP-tillbehörens tätningsprincip PerfectConnect.