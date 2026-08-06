Krananslutning för trädgårdsslang 1"+ 3/4"
Kranadaptern kan användas för att ansluta sug- och trädgårdsslangar till pumpars tryck- och sugsidor. Tätningsprincipen PerfectConnect garanterar tillförlitlig tätning.
Kranadaptern PerfectConnect för sug- och trädgårdsslangar gör det extremt lätt att forma vakuumtäta anslutningar mellan sugslangar och pumpars sugsidor och mellan trädgårdsslangar och pumpars trycksidor. Kranadaptern är den idealiska lösningen för pumpar med G1-anslutningsgänga (33,3 mm) och 3/4- eller 1-tumsslangar. De är genast redo för användning i trädgårdspumpar, elektriska tryckstegringspumpar och hushållspumpar. En rörmutter och slangklämma medföljer leveransen. Pumpar tätas väldigt väl och garanteras köra utan problem tack vare BP-tillbehörens tätningsprincip PerfectConnect.
Egenskaper och fördelar
Kopplingsdel
- För vakuumsäker anslutning av slangarna till pumpen.
Roterbar gänga
- För enkel anslutning av pumpkopplingen till pumpen, särskilt om slangen redan har monterats.
För 3/4"- och 1"-slangar
- För anslutning av slangen till pumpkopplingen.
Slangklämma medföljer
- För anslutning av slangen till pumpkopplingen.
Specifikationer
Tekniska data
|Storlek på gänga
|G1
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|45 x 80 x 45
Standardutrustning
- Tillbehör i Kärcher PerfectConnect-serien
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Pumpar vatten från exempelvis cisterner, vattentank, vattendrag etc
- För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.
- För tillförsel av bruksvatten till toaletter och tvättmaskiner.