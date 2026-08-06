Krananslutning för trädgårdsslang 1"+ 3/4"

Kranadaptern kan användas för att ansluta sug- och trädgårdsslangar till pumpars tryck- och sugsidor. Tätningsprincipen PerfectConnect garanterar tillförlitlig tätning.

Kranadaptern PerfectConnect för sug- och trädgårdsslangar gör det extremt lätt att forma vakuumtäta anslutningar mellan sugslangar och pumpars sugsidor och mellan trädgårdsslangar och pumpars trycksidor. Kranadaptern är den idealiska lösningen för pumpar med G1-anslutningsgänga (33,3 mm) och 3/4- eller 1-tumsslangar. De är genast redo för användning i trädgårdspumpar, elektriska tryckstegringspumpar och hushållspumpar. En rörmutter och slangklämma medföljer leveransen. Pumpar tätas väldigt väl och garanteras köra utan problem tack vare BP-tillbehörens tätningsprincip PerfectConnect.

Egenskaper och fördelar
Kopplingsdel
  • För vakuumsäker anslutning av slangarna till pumpen.
Roterbar gänga
  • För enkel anslutning av pumpkopplingen till pumpen, särskilt om slangen redan har monterats.
För 3/4"- och 1"-slangar
  • För anslutning av slangen till pumpkopplingen.
Slangklämma medföljer
  • För anslutning av slangen till pumpkopplingen.
Specifikationer

Tekniska data

Storlek på gänga G1
Färg Svart
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 45 x 80 x 45

Standardutrustning

  • Tillbehör i Kärcher PerfectConnect-serien
Användningsområden
  • Pumpar vatten från exempelvis cisterner, vattentank, vattendrag etc
  • För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.
  • För tillförsel av bruksvatten till toaletter och tvättmaskiner.