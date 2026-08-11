Kärchers utbytbara 36 V/2,5 Ah Battery Power-batteri är kompatibelt med alla enheter som använder sig av Kärchers 36 V Battery Power-batteriplattform. Tack vare innovativ realtidsteknik och en LCD-display är kvarstående batteritid, laddningstid och laddningsnivå – beroende på enheten som används – alltid tillgängliga. Effektiva litiumjonceller erbjuder konsekvent prestanda och garanterar att batteriet inte självurladdar eller förlorar kapacitet på grund av frekvent delvis urladdning (minneseffekten).