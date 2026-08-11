Lithium-ion batteri, 36V/2,5A

36 V/2,5 Ah Lithium-ion batteri med innovativ realtidsteknik, inkl. LCD display för att visa batterinivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 36 V Battery Power-batteriplattform.

Kärchers utbytbara 36 V/2,5 Ah Battery Power-batteri är kompatibelt med alla enheter som använder sig av Kärchers 36 V Battery Power-batteriplattform. Tack vare innovativ realtidsteknik och en LCD-display är kvarstående batteritid, laddningstid och laddningsnivå – beroende på enheten som används – alltid tillgängliga. Effektiva litiumjonceller erbjuder konsekvent prestanda och garanterar att batteriet inte självurladdar eller förlorar kapacitet på grund av frekvent delvis urladdning (minneseffekten).

Egenskaper och fördelar
Lithium-ion batteri, 36V/2,5A: Innovativ Real Time-teknik
Innovativ Real Time-teknik
Den integrerade LCD-displayen visar kvarstående batteritid, laddningstid och laddningsstatus hela tiden.
Lithium-ion batteri, 36V/2,5A: Kärcher 36 V-batteriplattform
Kärcher 36 V-batteriplattform
För användning med alla Kärchers enheter som använder sig av 36 V Batteri Power-batteriplattformen. För användning med alla Kärchers enheter som använder sig av 36 V-batteriplattformen Batteri Power+.
Lithium-ion batteri, 36V/2,5A: Kraftfulla litiumjonceller
Kraftfulla litiumjonceller
Litiumjonbatteriet garanterar konsekvent effekt och förhindrar självurladdning samt minneseffekten.
Automatiskt förvaringsläge
  • Förlänger cellernas livslängd.
IPX 5-klassad – skyddad mot vattenstrålar från alla riktningar
  • Tillförlitligt skydd under arbeten som använder vattenstrålar.
Effektiv temperaturreglering
  • Topprestanda tack vare effektiv värmebuffring och smart batterihantering.
Intelligent cellövervakning
  • Skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
Robust hölje
  • Kärchers batterihöljen är extremt stöttåliga.
Specifikationer

Tekniska data

Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Batterityp Uppladdningsbart batteri
Spänning (V) 36
Kapacitet (Ah) 2,5
Energi (Wh) 90
Färg Svart
Vikt (kg) 0,9
Vikt inkl. förpackning (kg) 1
Mått (L × B × H) (mm) 134 x 88 x 73
Lithium-ion batteri, 36V/2,5A
Lithium-ion batteri, 36V/2,5A
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