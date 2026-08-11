Lithium-ion batteri, 36V/2,5A
36 V/2,5 Ah Lithium-ion batteri med innovativ realtidsteknik, inkl. LCD display för att visa batterinivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 36 V Battery Power-batteriplattform.
Kärchers utbytbara 36 V/2,5 Ah Battery Power-batteri är kompatibelt med alla enheter som använder sig av Kärchers 36 V Battery Power-batteriplattform. Tack vare innovativ realtidsteknik och en LCD-display är kvarstående batteritid, laddningstid och laddningsnivå – beroende på enheten som används – alltid tillgängliga. Effektiva litiumjonceller erbjuder konsekvent prestanda och garanterar att batteriet inte självurladdar eller förlorar kapacitet på grund av frekvent delvis urladdning (minneseffekten).
Egenskaper och fördelar
Innovativ Real Time-teknikDen integrerade LCD-displayen visar kvarstående batteritid, laddningstid och laddningsstatus hela tiden.
Kärcher 36 V-batteriplattformFör användning med alla Kärchers enheter som använder sig av 36 V Batteri Power-batteriplattformen. För användning med alla Kärchers enheter som använder sig av 36 V-batteriplattformen Batteri Power+.
Kraftfulla litiumjoncellerLitiumjonbatteriet garanterar konsekvent effekt och förhindrar självurladdning samt minneseffekten.
Automatiskt förvaringsläge
- Förlänger cellernas livslängd.
IPX 5-klassad – skyddad mot vattenstrålar från alla riktningar
- Tillförlitligt skydd under arbeten som använder vattenstrålar.
Effektiv temperaturreglering
- Topprestanda tack vare effektiv värmebuffring och smart batterihantering.
Intelligent cellövervakning
- Skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
Robust hölje
- Kärchers batterihöljen är extremt stöttåliga.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|36
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Energi (Wh)
|90
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1
|Mått (L × B × H) (mm)
|134 x 88 x 73
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