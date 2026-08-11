Tack vare den integrerade väggkonsolen kan snabbladdaren fästas mycket enkelt vid väggen. Snabbladdaren laddar 36V/2,5 Ah Lithium-ion batteriet till 80 % på bara 48 minuter. Den kan också användas för att ladda vilket annat 36V Lithium-ion batteri som helst från Kärchers 36V Battery Power-plattform.