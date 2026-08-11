SNABBLADDARE 36 V
Tack vare den integrerade väggkonsolen kan snabbladdaren fästas mycket enkelt vid väggen. Snabbladdaren laddar 36V/2,5 Ah Lithium-ion batteriet till 80 % på bara 48 minuter. Den kan också användas för att ladda vilket annat 36V Lithium-ion batteri som helst från Kärchers 36V Battery Power-plattform.
Egenskaper och fördelar
SnabbladdareLaddar det utbytbara 36 V/2,5 Ah Battery Power-batteriet från Kärcher till 80 % på 48 minuter. Laddar det utbytbara 36 V/5,0 Ah Battery Power-batteriet från Kärcher till 80 % på 1,5 timmar.
Brett användningsområdeKompatibel med alla batterier på Kärchers 36-V batteriplattform
VäggfästeLätt att fästa vid väggen.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|batteriladdningstid med snabbladdare
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36 V/2.5 Ah Lithium-ion-batteri:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)
36 V/5.0 Ah Lithium-ion-batteri:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
|Uteffekt (A)
|2,5
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|100 - 240
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50 - 60
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|184 x 133 x 88
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