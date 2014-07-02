PS 40 Tvättborste
PS 40 skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken. Tar bort hårt sittande smuts, snabbt och enkelt. Passar bra till att rengöra trappor med. Den är idealisk för rengöring av trappor och avsatser.
PS 40 skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa är mer kraftfull än en vanlig skrubborste. PS 40 skurborsten med högtryck tar enkelt bort hårt sittande smuts. Den är idealisk för rengöring av trappor, uteplatser, garage, balkonger, fasader, gångvägar och biluppfarten. Den är idealisk för rengöring av trappor och avsatser. Passar alla Kärcher K2 - K7 högtryckstvättar.
Egenskaper och fördelar
Tre integrerade högtrycksmunstycken
- För att ta bort envist smuts från olika typer av ytor
Integrerad skrapa
- Snabb borttagning av restvatten
Kompakt design
- Perfekt för rengöring av hörn och avsatser utan att skvätta
Effektiv rengöring med högtryck
Högtryck och manuell borstning
- Kraftfullare än en vanlig skrubborste
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|744 x 303 x 759
Kompatibla maskiner
- G 4.10 M
- G 9.60
- K 2 Basic
- K 2 Car & Home T50
- K 2 Full Control
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium House *EU
- K 2.100
- K 2.14 PLUS T50 *EU
- K 2.14 plus
- K 2.15 Plus
- K 2.20 M
- K 2.325
- K 2.400
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.150 T 250
- K 3.91 MD plus
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Home Wood
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M & T 200
- K 5.68 MD plus
- K 5.700
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7.700
- K2 Car
- K3 Full Control Car & Home T150
- K3 Home
- K4 Premium
- K4 Premium Home
- K4 Premium eco!ogic Home
- K4 Silent
- K5
- K5 Premium
- K5 Premium Home
- K5 Premium eco!ogic
- K7 Premium
- K7 Premium eco!ogic
Användningsområden
- Trappor
- Terrass
- Fasader
- Garage
- Trädgårds- och stenmurar
- Balkong
- Gång- och cykelbanor
- Entréer och uppfarter