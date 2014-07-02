PS 40 skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa är mer kraftfull än en vanlig skrubborste. PS 40 skurborsten med högtryck tar enkelt bort hårt sittande smuts. Den är idealisk för rengöring av trappor, uteplatser, garage, balkonger, fasader, gångvägar och biluppfarten. Den är idealisk för rengöring av trappor och avsatser. Passar alla Kärcher K2 - K7 högtryckstvättar.