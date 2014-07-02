PS 40 Tvättborste

PS 40 skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa är mer kraftfull än en vanlig skrubborste. PS 40 skurborsten med högtryck tar enkelt bort hårt sittande smuts. Den är idealisk för rengöring av trappor, uteplatser, garage, balkonger, fasader, gångvägar och biluppfarten. Den är idealisk för rengöring av trappor och avsatser. Passar alla Kärcher K2 - K7 högtryckstvättar.

Egenskaper och fördelar
Tre integrerade högtrycksmunstycken
Integrerad skrapa
  • Snabb borttagning av restvatten
Kompakt design
  • Perfekt för rengöring av hörn och avsatser utan att skvätta
Effektiv rengöring med högtryck
  • För att ta bort envist smuts från olika typer av ytor
Högtryck och manuell borstning
  • Kraftfullare än en vanlig skrubborste
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 1
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,2
Mått (L × B × H) (mm) 744 x 303 x 759
Videos
Användningsområden
  • Trappor
  • Terrass
  • Fasader
  • Garage
  • Trädgårds- och stenmurar
  • Balkong
  • Gång- och cykelbanor
  • Entréer och uppfarter