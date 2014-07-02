Sugfilter, premium
Sugfilter för anslutning till sugslang som metervara. Backventiler förkortar återsugningstiden. Inkl. slangklämma. Robust utförande i plast och metall. Passar till ¾”- eller 1”-slangar.
Robust backventil av premiummodell (metall/plast) för 3/4"- och 1"-slangar. Lämplig för anslutning till tillskurna sugslangar för trädgårds- och högtryckspumpar för hushållsanvändning. Backventilen förhindrar vattenreturflöde och förkortar flödestiden. Inkluderar slangklämma.
Egenskaper och fördelar
Modell i metall/plast
- Robusta material ger lång livslängd.
Backventil
- Backventilen hindrar det pumpade vattnet från att flöda tillbaka och förkortar därför återsugningstiden.
För anslutning till volymsugslang.
- För individuell installation av sugslangsset
Set
- För 3/4"- och 1"-slangar
Specifikationer
Tekniska data
|Storlek
|Passar 3/4" och 1" slangar
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|47 x 140 x 47
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Pumpar vatten från exempelvis cisterner, vattentank, vattendrag etc