Sugfilter, premium

Sugfilter för anslutning till sugslang som metervara. Backventiler förkortar återsugningstiden. Inkl. slangklämma. Robust utförande i plast och metall. Passar till ¾”- eller 1”-slangar.

Robust backventil av premiummodell (metall/plast) för 3/4"- och 1"-slangar. Lämplig för anslutning till tillskurna sugslangar för trädgårds- och högtryckspumpar för hushållsanvändning. Backventilen förhindrar vattenreturflöde och förkortar flödestiden. Inkluderar slangklämma.

Egenskaper och fördelar
Modell i metall/plast
  • Robusta material ger lång livslängd.
Backventil
  • Backventilen hindrar det pumpade vattnet från att flöda tillbaka och förkortar därför återsugningstiden.
För anslutning till volymsugslang.
  • För individuell installation av sugslangsset
Set
  • För 3/4"- och 1"-slangar
Specifikationer

Tekniska data

Storlek Passar 3/4" och 1" slangar
Färg Svart
Vikt (kg) 0,3
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
Mått (L × B × H) (mm) 47 x 140 x 47
Användningsområden
  • Pumpar vatten från exempelvis cisterner, vattentank, vattendrag etc