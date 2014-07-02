Robust backventil av premiummodell (metall/plast) för 3/4"- och 1"-slangar. Lämplig för anslutning till tillskurna sugslangar för trädgårds- och högtryckspumpar för hushållsanvändning. Backventilen förhindrar vattenreturflöde och förkortar flödestiden. Inkluderar slangklämma.