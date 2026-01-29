VP 145 Vario Power-spolrör Full Control
Vario Power-spolrör för högtryckstvättar i klass K 4–K 5. Steglöst reglerbar från lågtrycksstråle för påföring av rengöringsmedel till högtrycksspolning genom att bara vrida på spolröret.
Spolröret Vario Power: från rengöringsmedelsspole med lågt tryck till en högtrycksstråle med steglöst justerbar reglering genom att bara vrida på spolröret. Perfekt för rengöring av små ytor runt hemmet och trädgården som t.ex. väggar, gångar, stängsel och fordon. Passar alla Kärchers högtryckstvättar i klass K 4–K 5.
Egenskaper och fördelar
Steglöst ställbar
- Justerbar tvättkraft.
Lågtrycksstråle för påföring av rengöringsmedel
- Steglös tryckreglering – från lågtrycksstråle för påföring av rengöringsmedel till högtrycksspolning
Tidsbesparande
- Kräver inget byte av spolrör.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|448 x 46 x 46
För äldre spolhandtag tillverkade före 2010 (spolhandtag M, 96, 97) krävs adapter M (2.643-950)
Kompatibla maskiner
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Fordon
- Motorcyklar och skotrar
- Fasader
- Trädgårds- och stenmurar
- Gång- och cykelbanor
- Staket
- Ytor runt hemmet och i trädgården
VP 145 Vario Power-spolrör Full Control Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.