SH 5 ročna sesalna cev
Fleksibilna, 5 metrov dolga sesalna cev za modele KHB in OC 6-18 za sesanje vode iz alternativnih virov, kot so iz vodne posode ali posode za vodo.
5-metrsko sesalno cev lahko uporabite za sesanje vode iz alternativnih virov, kot so vodne posode ali posode za vodo. Cev je izjemno prilagodljiva, zaradi česar je idealna za modele KHB in OC 6-18.
Značilnosti in prednosti
Preprosto vsesavanje
- Vsesavanje iz zalogovnikov za vodo; alternativen dovod vode za ročni akumulatorski tlačni čistilnik.
Mobilnost
- Priključitev vode ni potrebna; mobilna uporaba ročnega akumulatorskega tlačnega čistilnika.
Prožna in priročna
- Prožno cev je mogoče preprosto priključiti in spraviti.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,53
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,714
|Mere (D × Š × V) (mm)
|250 x 250 x 60
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Sesanje zalog vode npr. iz cistern, cistern za deževnico, raznih drugih virov ipd.
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