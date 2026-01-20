Sredstvo za čiščenje in nego oljenega/voskanega lesa RM 535, 500ml

Sredstvo za nego tal RM 535 čisti, neguje in ščiti lesene površine z oljnim premazom in voskom. Za seboj pušča svilnati lesk brez sledi in ne zahteva ponovnega brisanja. Prijeten vonj čebeljega voska.