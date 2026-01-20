Sredstvo za čiščenje in nego oljenega/voskanega lesa RM 535, 500ml
Sredstvo za nego tal RM 535 čisti, neguje in ščiti lesene površine z oljnim premazom in voskom. Za seboj pušča svilnati lesk brez sledi in ne zahteva ponovnega brisanja. Prijeten vonj čebeljega voska.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (ml)
|500
|Embalažna enota (Kos(i))
|8
|Teža (Kg)
|0,501
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,813
|Mere (D × Š × V) (mm)
|65 x 655 x 210
Značilnosti
- 2 v 1 - čisti in neguje v eni potezi
- Tla dobijo svilnat lesk
- Čiščenje brez sledov in lis
- Učinkovito odstranjuje sledi čevljev
- Prijeten vonj čebeljega voska
- Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
- Telo steklenice je izdelano iz 100% reciklirane plastike
- Izdelano v Nemčiji
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Voskana lesena tla
- Lesena tla z oljnim premazom / premazom iz voska