Prostriedok na ošetrovanie drevených podláh olejovaných/voskovaných RM 535, 500ml

Prostriedok na ošetrovanie podláh RM 535 čistí, ošetruje a chráni olejované a voskované drevené podlahy a zanecháva hodvábne matný lesk bez šmúh, a to úplne bez potreby dodatočného stierania. Príjemná vôňa včelieho vosku.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (ml) 500
Jednotka balenia (Kus(y)) 8
Hmotnosť (kg) 0,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 65 x 655 x 210
Oblasti využitia
  • Voskované drevené podlahy
  • Drevené podlahy s olejovo-voskovou ochrannou vrstvou