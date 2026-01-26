Prostriedok na ošetrovanie drevených podláh olejovaných/voskovaných RM 535, 500ml
Prostriedok na ošetrovanie podláh RM 535 čistí, ošetruje a chráni olejované a voskované drevené podlahy a zanecháva hodvábne matný lesk bez šmúh, a to úplne bez potreby dodatočného stierania. Príjemná vôňa včelieho vosku.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (ml)
|500
|Jednotka balenia (Kus(y))
|8
|Hmotnosť (kg)
|0,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|65 x 655 x 210
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Voskované drevené podlahy
- Drevené podlahy s olejovo-voskovou ochrannou vrstvou