Univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy, 500ml

Na všetky tvrdé podlahy: Univerzálny čistič podláh RM 536 na dôkladné čistenie. Odstraňuje stopy po chodení a výsledkom je čistota bez šmúh. S ochranou proti premočeniu proti napučaniu podláh a s citrónovou vôňou.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (ml) 500
Jednotka balenia (Kus(y)) 8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 65 x 65 x 210
Univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy, 500ml
Oblasti využitia
  • Korkové podlahy
  • Kamenné povrchy
  • Drevené podlahy
  • Vinyl