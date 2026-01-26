Univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy, 500ml
Na všetky tvrdé podlahy: Univerzálny čistič podláh RM 536 na dôkladné čistenie. Odstraňuje stopy po chodení a výsledkom je čistota bez šmúh. S ochranou proti premočeniu proti napučaniu podláh a s citrónovou vôňou.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (ml)
|500
|Jednotka balenia (Kus(y))
|8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|65 x 65 x 210
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Korkové podlahy
- Kamenné povrchy
- Drevené podlahy
- Vinyl