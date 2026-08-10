Tryska na čistenie potrubia 100
Tryska na čistenie potrubia s priemerom 24 mm. So 4 tryskami nasmerovanými dozadu v uhle 30°.
Tryska na čistenie potrubia s priemerom 24 mm. So 4 tryskami nasmerovanými dozadu v uhle 30°.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer (mm)
|24
|Veľkosť trysky ( )
|100
|Závit
|R 1/8"
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St