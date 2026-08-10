Tryska na čistenie potrubia 100

Tryska na čistenie potrubia s priemerom 24 mm. So 4 tryskami nasmerovanými dozadu v uhle 30°.

Tryska na čistenie potrubia s priemerom 24 mm. So 4 tryskami nasmerovanými dozadu v uhle 30°.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer (mm) 24
Veľkosť trysky ( ) 100
Závit R 1/8"
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1