XXL štrbinová kefa
Jednoduché a efektívne čistenie štrbín, to všetko bez chémie. Veľká XXL štrbinová kefa s pružným spojom je ideálnym riešením na čistenie širokej škály škár dlaždíc.
XXL štrbinová kefa je obzvlášť užitočným doplnkom na čistenie parou. Predtým časovo náročný proces čistenia spojov dlaždíc je teraz s touto kefou jednoduchší ako kedykoľvek predtým. Kefu jednoducho pripevnite k predlžovacím trubiciam tak, aby sa dala pohodlne používať aj v stoji. Pružný spoj kefy zaisťuje pohodlie pri používaní na podlahe aj na stenách. Para sa rýchlo a rovnomerne rozvádza po kefke a dokonca sa dostáva do oblastí, ktoré sú inak ťažko dostupné. Veľkosť štrbinovej kefy a usporiadanie štetín v rade boli vybrané tak, aby bolo možné čo najväčšiu plochu vyčistiť v čo najkratšom čase. Umožňuje neporovnateľne rýchly a jednoduchý zážitok z čistenia - to všetko bez akýchkoľvek chemikálií. Ak sa štetiny v ktoromkoľvek bode opotrebujú, celý pásik kefy sa dá ľahko vymeniť.
Vlastnosti a výhody
Usporiadanie štetínUsporiadanie štetín v rade umožňuje presné a efektívne čistenie štrbín. XXL štrbinová kefa čistí štrbiny rýchlo a efektívne a dokonca zachytáva nečistoty, ktoré sa nahromadili v hlboko položených oblastiach. Štrbiny v kúpeľniach a kuchyniach vyzerajú opäť dobre ako nové.
Manévrovateľný kĺbFlexibilný spoj XXL štrbinovej kefy zaisťuje jednoduché a ľahké čistenie štrbín z rôznych polôh a uhlov. Jeho použitie s predlžovacími rúrkami nášho parného čističa je veľmi pohodlné v porovnaní s ručným čistením štrbín. To všetko sa dá pohodlne urobiť v stoji.
Kvalitný materiál štetínDlhá životnosť vďaka štetinám s extrémne nízkym opotrebením. Môže byť použitý na cementové škáry, nemôže byť použitý na silikónové tesnenia.
Vymeniteľný pásik kefy
- Keď sa štetiny opotrebujú, celý rad kefiek je možné jednoducho vytiahnuť a nahradiť novým.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|156 x 39 x 217
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
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