CarpetPro čistič kobercov RM 760 tablety, 16Tablety
Tablety na hĺbkové čistenie vo vode rozpustnom filme. S inteligentnou technológiou iCapsol. Vhodné pre všetky typy textilných podlahových krytín (vrátane vlnených vlákien).
CarpetPro Cleaner iCapsol, tablet RM 760 zaisťuje vynikajúce výsledky čistenia s obzvlášť krátkymi časmi schnutia vďaka inovatívnej technológii iCapsol. Rozpúšťacie tablety sú jednotlivo balené v praktickom vo vode rozpustnom filme, vďaka čomu je veľmi ľahké dávkovať správne množstvo a zaistiť bezpečné používanie. Výkonný hĺbkový čistič na odsávanie rozprašovaním s našimi tepovačmi Puzzi a strojmi na čistenie kobercov spoľahlivo odstraňuje aj ťažký olej, mastnotu a minerálne nečistoty. Nie je potrebné oplachovať, pretože inovatívna, časovo úsporná (a nákladovo úsporná) technológia iCapsol doslova zapuzdruje nečistoty pri čistení textilných podlahových krytín, takže pri schnutí kryštalizujú a potom ich možno jednoducho vysávať vákuovou kefou bez potreby oplachovania. CarpetPro Cleaner iCapsol, tablet RM 760 bez fosfátov má certifikáciu Woolsafe, čo znamená, že je vhodný pre podlahové krytiny vyrobené zo syntetických aj prírodných vlákien.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (Tablety)
|16
|Jednotka balenia (Kus(y))
|20
|Hodnota pH
|8,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|72 x 61 x 141
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Úprava áut
- Textilné povrchy