CarpetPro čistič, rýchloschnúci RM 767 OA, 10l
Tekutý, rýchloschnúci hĺbkový čistič na čistenie textilných podlahových krytín, čalúneného nábytku alebo autosedačiek. Odstraňuje nepríjemné pachy a zlepšuje hygienu.
Je pripravený na okamžité použitie a schne až o 50 percent rýchlejšie ako iné hĺbkové čističe, vďaka čomu je ideálny pre profesionálnych dodávateľov stavebných služieb, ktorí čistia pravidelne: náš čistič CarpetPro, rýchloschnúci RM 767 OA. Čistiaci prostriedok bez fosfátov na jednostupňové tepovanie je možné použiť s našimi strojmi na extrakciu sprejom Puzzi, ako aj s našimi strojmi na čistenie kobercov (BRC). Zaisťuje, že povrchy sú čoskoro pripravené na ďalšiu chôdzu, spoľahlivo uvoľňuje olej, mastnotu a minerálne nečistoty, absorbuje prenikavé pachy, ako je tabakový dym alebo jedlý tuk, a zlepšuje hygienu čalúnenia a podlahových krytín. Vďaka týmto vlastnostiam je CarpetPro Cleaner, rýchloschnúci RM 767 OA ideálny na čistenie kobercov, čalúneného nábytku alebo autosedačiek, ako aj iných textilných poťahov vo vozidlách.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|10
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|6,4
|Hmotnosť (kg)
|10,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|10,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|230 x 188 x 307
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Úprava áut
- Textilné povrchy