CarpetPro čistič, rýchloschnúci RM 767 OA, 10l

Tekutý, rýchloschnúci hĺbkový čistič na čistenie textilných podlahových krytín, čalúneného nábytku alebo autosedačiek. Odstraňuje nepríjemné pachy a zlepšuje hygienu.

Je pripravený na okamžité použitie a schne až o 50 percent rýchlejšie ako iné hĺbkové čističe, vďaka čomu je ideálny pre profesionálnych dodávateľov stavebných služieb, ktorí čistia pravidelne: náš čistič CarpetPro, rýchloschnúci RM 767 OA. Čistiaci prostriedok bez fosfátov na jednostupňové tepovanie je možné použiť s našimi strojmi na extrakciu sprejom Puzzi, ako aj s našimi strojmi na čistenie kobercov (BRC). Zaisťuje, že povrchy sú čoskoro pripravené na ďalšiu chôdzu, spoľahlivo uvoľňuje olej, mastnotu a minerálne nečistoty, absorbuje prenikavé pachy, ako je tabakový dym alebo jedlý tuk, a zlepšuje hygienu čalúnenia a podlahových krytín. Vďaka týmto vlastnostiam je CarpetPro Cleaner, rýchloschnúci RM 767 OA ideálny na čistenie kobercov, čalúneného nábytku alebo autosedačiek, ako aj iných textilných poťahov vo vozidlách.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 6,4
Hmotnosť (kg) 10,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 10,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 230 x 188 x 307
Oblasti využitia
  • Úprava áut
  • Textilné povrchy
