Benzínová elektrocentrála PGG 8/3

Výkonný synchrónny generátor PGG 8/3 s konštantným výkonom 7 kW, 4-taktným benzínovým motorom a 25 l nádržou. Pre nezávislé napájanie striedavým a trojfázovým prúdom.

Či už ide o komerčné alebo komunálne použitie: Často nie je na mieste zaručené zásobovanie elektrinou. Tento problém rýchlo vyrieši náš výkonný benzínový synchrónny generátor PGG 8/3. Vďaka kolesám odolným voči prepichnutiu a skladacej rukoväti sa ľahko prepravuje a manévruje na mieste. 25-litrová nádrž zaisťuje dlhé používanie až 7 hodín (pri plnom výkone až 5,5 hodiny), spoľahlivý 4-taktný benzínový motor (EU STAGE V) zaisťuje konštantný výkon 7 kW. S dvoma uzemnenými zásuvkami (AC) a jednou zásuvkou CEE (400 V 3-fázová) ponúka široké možnosti pripojenia pre vaše stroje. Generátor je vybavený automatickým regulátorom napätia (AVR) a dodáva prevažne konštantné napätie. Užitočné detaily vybavenia, ako je ochrana proti preťaženiu a nedostatku oleja, ako aj robustný rám z oceľových rúrok, spoľahlivo chránia používateľov a stroj pred akýmikoľvek rizikami alebo poškodením.

Vlastnosti a výhody
Výnimočná jednoduchosť použitia
  • Vysoká mobilita vďaka sklápaciemu madlu a bezpečnostným pneumatikám.
  • Funkcia elektroštartu pre pohodlné a rýchle naštartovanie benzínového motora
Dokonalá spoľahlivosť a bezpečnosť
  • S ochranou proti preťaženiu a nedostatku oleja, ako aj rámom z oceľových rúrok pre maximálnu bezpečnosť.
  • S automatickým regulátorom napätia (AVR) pre prevádzku citlivých elektronických zariadení.
Spoľahlivé a výkonné
  • Synchrónny generátor s menovitým napätím 400 V pri trvalom výkone 7 kW alebo 230 V pri stálom výkone 2 kW.
  • Výkonný benzínový motor pre aplikácie min. 5,5 hodiny na jedno naplnenie nádrže.
Obsluha vysokotlakových čističov Kärcher
  • Umožňuje použitie vysokotlakových čističov v priestoroch bez externého napájania.
  • Vhodné pre vybrané trojfázové vysokotlakové čističe.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 76
Hodnotený výkon (kW) 2
Menovitý výkon (trojfázový prúd) (kW) 7
Výkon (kW) 2,5
Výkon (trojfázový prúd) (kW) max. 7,5
Druh pohonu benzín
Zdvihový objem (cm³) 440
Výkon motora (kW/hp) 9 / 12,2
Spotreba paliva (l/h) 4,5
Objem nádrže (l) 25
Doba chodu pri 50% výstupe (h) 7
Doba chodu pri 100% výstupe (h) 5,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 99,6
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 89,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 743 x 713 x 670

Balenie obsahuje

  • Kontrolka prevádzkového stavu
  • Výstup jednosmerného prúdu (12 V)
  • Trieda krytia IP 23
  • Ochrana pred nedostatkom oleja a preťažením
  • Palivový ukazovateľ
  • Zásuvka 1-fázová typ F (chránená)
  • Zásuvka 3-fázová CEE (16A)
  • Automatická regulácia napätia (AVR)
Elektrický generátor Benzínová elektrocentrála PGG 8/3
Elektrický generátor Benzínová elektrocentrála PGG 8/3

Video

Oblasti využitia
  • Nezávislý zdroj energie pre obce, napr. pre vysávače
  • Nezávislý zdroj energie v stavebníctve, napr. pre uhlové brúsky
  • Nezávislý zdroj energie v poľnohospodárstve, napr. vysokotlakové čističe
Benzínová elektrocentrála PGG 8/3 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher