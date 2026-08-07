Benzínová elektrocentrála PGG 8/3
Výkonný synchrónny generátor PGG 8/3 s konštantným výkonom 7 kW, 4-taktným benzínovým motorom a 25 l nádržou. Pre nezávislé napájanie striedavým a trojfázovým prúdom.
Či už ide o komerčné alebo komunálne použitie: Často nie je na mieste zaručené zásobovanie elektrinou. Tento problém rýchlo vyrieši náš výkonný benzínový synchrónny generátor PGG 8/3. Vďaka kolesám odolným voči prepichnutiu a skladacej rukoväti sa ľahko prepravuje a manévruje na mieste. 25-litrová nádrž zaisťuje dlhé používanie až 7 hodín (pri plnom výkone až 5,5 hodiny), spoľahlivý 4-taktný benzínový motor (EU STAGE V) zaisťuje konštantný výkon 7 kW. S dvoma uzemnenými zásuvkami (AC) a jednou zásuvkou CEE (400 V 3-fázová) ponúka široké možnosti pripojenia pre vaše stroje. Generátor je vybavený automatickým regulátorom napätia (AVR) a dodáva prevažne konštantné napätie. Užitočné detaily vybavenia, ako je ochrana proti preťaženiu a nedostatku oleja, ako aj robustný rám z oceľových rúrok, spoľahlivo chránia používateľov a stroj pred akýmikoľvek rizikami alebo poškodením.
Vlastnosti a výhody
Výnimočná jednoduchosť použitia
- Vysoká mobilita vďaka sklápaciemu madlu a bezpečnostným pneumatikám.
- Funkcia elektroštartu pre pohodlné a rýchle naštartovanie benzínového motora
Dokonalá spoľahlivosť a bezpečnosť
- S ochranou proti preťaženiu a nedostatku oleja, ako aj rámom z oceľových rúrok pre maximálnu bezpečnosť.
- S automatickým regulátorom napätia (AVR) pre prevádzku citlivých elektronických zariadení.
Spoľahlivé a výkonné
- Synchrónny generátor s menovitým napätím 400 V pri trvalom výkone 7 kW alebo 230 V pri stálom výkone 2 kW.
- Výkonný benzínový motor pre aplikácie min. 5,5 hodiny na jedno naplnenie nádrže.
Obsluha vysokotlakových čističov Kärcher
- Umožňuje použitie vysokotlakových čističov v priestoroch bez externého napájania.
- Vhodné pre vybrané trojfázové vysokotlakové čističe.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|76
|Hodnotený výkon (kW)
|2
|Menovitý výkon (trojfázový prúd) (kW)
|7
|Výkon (kW)
|2,5
|Výkon (trojfázový prúd) (kW)
|max. 7,5
|Druh pohonu
|benzín
|Zdvihový objem (cm³)
|440
|Výkon motora (kW/hp)
|9 / 12,2
|Spotreba paliva (l/h)
|4,5
|Objem nádrže (l)
|25
|Doba chodu pri 50% výstupe (h)
|7
|Doba chodu pri 100% výstupe (h)
|5,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|99,6
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|89,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|743 x 713 x 670
Balenie obsahuje
- Kontrolka prevádzkového stavu
- Výstup jednosmerného prúdu (12 V)
- Trieda krytia IP 23
- Ochrana pred nedostatkom oleja a preťažením
- Palivový ukazovateľ
- Zásuvka 1-fázová typ F (chránená)
- Zásuvka 3-fázová CEE (16A)
- Automatická regulácia napätia (AVR)
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Nezávislý zdroj energie pre obce, napr. pre vysávače
- Nezávislý zdroj energie v stavebníctve, napr. pre uhlové brúsky
- Nezávislý zdroj energie v poľnohospodárstve, napr. vysokotlakové čističe
Benzínová elektrocentrála PGG 8/3 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher