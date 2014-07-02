Насадка для підлоги DN35

Універсальна пластикова форсунка (DN 35) (300 мм робоча ширина). З бічними роликами, гумовими смужками (6.903-278.0) і шкребками (6.903-277.0). Тільки для пилососів NT.

Універсальна пластикова форсунка (DN 35) (300 мм робоча ширина). З бічними роликами, гумовими смужками (6.903-278.0) і шкребками (6.903-277.0). Тільки для пилососів NT.

Специфікації

Технічні характеристики

Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Кількість (шт.) 1
Ширина (мм) 300
Колір чорний
Вага (з упаковкою) (кг) 0,321
Розміри (Д × Ш × В) ( ) 300 x 150 x 80

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