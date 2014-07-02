Насадка для підлоги DN35
Універсальна пластикова форсунка (DN 35) (300 мм робоча ширина). З бічними роликами, гумовими смужками (6.903-278.0) і шкребками (6.903-277.0). Тільки для пилососів NT.
Універсальна пластикова форсунка (DN 35) (300 мм робоча ширина). З бічними роликами, гумовими смужками (6.903-278.0) і шкребками (6.903-277.0). Тільки для пилососів NT.
Специфікації
Технічні характеристики
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Кількість (шт.)
|1
|Ширина (мм)
|300
|Колір
|чорний
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,321
|Розміри (Д × Ш × В) ( )
|300 x 150 x 80
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