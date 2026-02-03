Фільтр тонкого очищення

Фільтр тонкого очищення добре захищає систему поливу Karcher Rain від часток бруду. Фільтр легко промивається.

Фільтр для дрібних часток захищає систему зрошування Kärcher Rain System® від часток бруду. Фільтр розміщується на кінці живлячого шланга в місці переходу до системи зрошування Kärcher Rain System®. Змінний елемент, що фільтрує, легко знімається і очищається у будь-який момент. На стороні входу знаходиться штуцер для під'єднування до крану, сумісний з усіма відомими системами стикового з'єднання. А на стороні виходу - штуцер для під'єднування системного шланга Kärcher Rain System® або шланга, що сочився. Шланг просто насаджується на штуцер і фіксується накидною гайкою - без використання спеціального інструменту. Високоефективна система зрошування Kärcher Rain System® поєднує в собі переваги краплинного і традиційного поливу. Система працює з тиском 4 бари, індивідуально адаптується практично до будь-якого саду і відмінно поєднується з блоком SensoTimer для управління процесом поливу залежно від необхідності.

Особливості та переваги
Вбудований фільтр
  • Захист системи поливу Karcher Rain від частинок бруду.
Знімний вкладиш фільтра
  • Фільтр легко прочищається.
Ергономічна конструкція
  • Простота у використанні.
Специфікації

Технічні характеристики

З'єднувальна різьба G3/4
Макс. тиск (бар) 4
Колір чорний
Вага (кг) 0,079
Вага (з упаковкою) (кг) 0,109
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 179 x 47 x 47

Комплектація

  • Штуцер з різьбою G3/4

Оснащення

  • Адаптер для Kärcher Rain System®

Відео

Області застосування
  • Полив саду
  • Квіткові клумби, овочеві грядки
Аксесуари
Запчастини для Фільтр тонкого очищення

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

