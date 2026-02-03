Фільтр для дрібних часток захищає систему зрошування Kärcher Rain System® від часток бруду. Фільтр розміщується на кінці живлячого шланга в місці переходу до системи зрошування Kärcher Rain System®. Змінний елемент, що фільтрує, легко знімається і очищається у будь-який момент. На стороні входу знаходиться штуцер для під'єднування до крану, сумісний з усіма відомими системами стикового з'єднання. А на стороні виходу - штуцер для під'єднування системного шланга Kärcher Rain System® або шланга, що сочився. Шланг просто насаджується на штуцер і фіксується накидною гайкою - без використання спеціального інструменту. Високоефективна система зрошування Kärcher Rain System® поєднує в собі переваги краплинного і традиційного поливу. Система працює з тиском 4 бари, індивідуально адаптується практично до будь-якого саду і відмінно поєднується з блоком SensoTimer для управління процесом поливу залежно від необхідності.