Фільтр тонкого очищення
Фільтр тонкого очищення добре захищає систему поливу Karcher Rain від часток бруду. Фільтр легко промивається.
Фільтр для дрібних часток захищає систему зрошування Kärcher Rain System® від часток бруду. Фільтр розміщується на кінці живлячого шланга в місці переходу до системи зрошування Kärcher Rain System®. Змінний елемент, що фільтрує, легко знімається і очищається у будь-який момент. На стороні входу знаходиться штуцер для під'єднування до крану, сумісний з усіма відомими системами стикового з'єднання. А на стороні виходу - штуцер для під'єднування системного шланга Kärcher Rain System® або шланга, що сочився. Шланг просто насаджується на штуцер і фіксується накидною гайкою - без використання спеціального інструменту. Високоефективна система зрошування Kärcher Rain System® поєднує в собі переваги краплинного і традиційного поливу. Система працює з тиском 4 бари, індивідуально адаптується практично до будь-якого саду і відмінно поєднується з блоком SensoTimer для управління процесом поливу залежно від необхідності.
Особливості та переваги
Вбудований фільтр
- Захист системи поливу Karcher Rain від частинок бруду.
Знімний вкладиш фільтра
- Фільтр легко прочищається.
Ергономічна конструкція
- Простота у використанні.
Специфікації
Технічні характеристики
|З'єднувальна різьба
|G3/4
|Макс. тиск (бар)
|4
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,079
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,109
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|179 x 47 x 47
Комплектація
- Штуцер з різьбою G3/4
Оснащення
- Адаптер для Kärcher Rain System®
Області застосування
- Полив саду
- Квіткові клумби, овочеві грядки
