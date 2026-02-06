Комплект системи зрошування Kärcher Rain Box
Kärcher Rain Box — це комплект для поливу, що включає фільтр, крапельниці, з'єднувальні деталі та шланги, стане ідеальним рішенням для швидкого та ефективного зрошення саду.
Комплект Kärcher Rain Box - ідеальне рішення для зрошення садів будь-яких розмірів. Включає всі необхідні елементи для поливу кущів, огорож, грядок і клумб: з'єднувач G1 з перехідником G3/4 для крана, 2 муфти, 1 фільтр, 15-м шланг Kärcher Rain System® для кріплення хомутів, 10-м шланг для зволоження, 4 регульовані трійники, 4 з'єднувачі, 10 крапельних хомутів і 5 шипів для шлангів. Усі елементи монтуються без інструментів. Краплезбірники, що прикріплюються до шланга, дають змогу регулювати витрату води від 0 до 10 л/год. Крапельний шланг забезпечує рівномірне зволоження по всій довжині і може бути налаштований за допомогою трійників. Система підтримує тиск до 4 бар і легко адаптується до різних садових конфігурацій, ідеально працюючи з таймером SensoTimer для автоматичного керування поливом.
Особливості та переваги
Повний комплект
- Повний стартовий комплект Kärcher Rain System®.
- Готовий до використання: Всі системні релевантні компоненти включені в комплект.
Крапельниці з регулюванням гучності води
- Цілеспрямований полив будь-яких рослин
Фіксація на шланг Kärcher Rain System®
- Гнучке і точне встановлення
Крапельниці з інтегрованими голками
- Встановлення без інструментів
Крапельниця з можливістю герметизації
- Хомути можуть бути легко встановлені та видалені відповідно до вимог.
Суворо визначена кількість компонентів
- Відсутність необхідності в трудомісткому плануванні.
Шланг Kärcher Rain System™
- Супер гнучкий для укладання.
Трійник з регулюванням потоку води
- Оптимальне регулювання обсягу води для крапельного шланга.
Можливість розширення
- Можливість розширення за рахунок інших компонентів системи зрошення Kärcher Rain System®.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. тиск (бар)
|4
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|2,683
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,84
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 289 x 113
Комплектація
- У комплекті з фільтром
- Регульовані Т-коннектори: 4 шт.
- I-конектори: 4 шт.
- Велика заглушка для шланга: 5 шт.
- Краплинні форсунки: 10 шт.
- Піки для шланга: 5 шт.
- Шланг з просочуванням: 10 м
- Шланг системи Kärcher Rain System®: 1/2″, 1 x 15 м
- Конектор: 2 шт.
- Штуцер з різьбою G1, G3 / 4: 1 шт.
Оснащення
- Можливість регулювання обсягу води
Відео
Області застосування
- Полив саду
- Квіткові клумби, овочеві грядки
- Живі огорожі, кущі
- Підходить для поливу всіх типів рослин
Аксесуари
Запчастини для Комплект системи зрошування Kärcher Rain Box
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.