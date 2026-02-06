Комплект системи зрошування Kärcher Rain Box

Kärcher Rain Box — це комплект для поливу, що включає фільтр, крапельниці, з'єднувальні деталі та шланги, стане ідеальним рішенням для швидкого та ефективного зрошення саду.

Комплект Kärcher Rain Box - ідеальне рішення для зрошення садів будь-яких розмірів. Включає всі необхідні елементи для поливу кущів, огорож, грядок і клумб: з'єднувач G1 з перехідником G3/4 для крана, 2 муфти, 1 фільтр, 15-м шланг Kärcher Rain System® для кріплення хомутів, 10-м шланг для зволоження, 4 регульовані трійники, 4 з'єднувачі, 10 крапельних хомутів і 5 шипів для шлангів. Усі елементи монтуються без інструментів. Краплезбірники, що прикріплюються до шланга, дають змогу регулювати витрату води від 0 до 10 л/год. Крапельний шланг забезпечує рівномірне зволоження по всій довжині і може бути налаштований за допомогою трійників. Система підтримує тиск до 4 бар і легко адаптується до різних садових конфігурацій, ідеально працюючи з таймером SensoTimer для автоматичного керування поливом.

Особливості та переваги
Повний комплект
  • Повний стартовий комплект Kärcher Rain System®.
  • Готовий до використання: Всі системні релевантні компоненти включені в комплект.
Крапельниці з регулюванням гучності води
  • Цілеспрямований полив будь-яких рослин
Фіксація на шланг Kärcher Rain System®
  • Гнучке і точне встановлення
Крапельниці з інтегрованими голками
  • Встановлення без інструментів
Крапельниця з можливістю герметизації
  • Хомути можуть бути легко встановлені та видалені відповідно до вимог.
Суворо визначена кількість компонентів
  • Відсутність необхідності в трудомісткому плануванні.
Шланг Kärcher Rain System
  • Супер гнучкий для укладання.
Трійник з регулюванням потоку води
  • Оптимальне регулювання обсягу води для крапельного шланга.
Можливість розширення
  • Можливість розширення за рахунок інших компонентів системи зрошення Kärcher Rain System®.
Специфікації

Технічні характеристики

Макс. тиск (бар) 4
Колір жовтий
Вага (кг) 2,683
Вага (з упаковкою) (кг) 3,84
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 380 x 289 x 113

Комплектація

  • У комплекті з фільтром
  • Регульовані Т-коннектори: 4 шт.
  • I-конектори: 4 шт.
  • Велика заглушка для шланга: 5 шт.
  • Краплинні форсунки: 10 шт.
  • Піки для шланга: 5 шт.
  • Шланг з просочуванням: 10 м
  • Шланг системи Kärcher Rain System®: 1/2″, 1 x 15 м
  • Конектор: 2 шт.
  • Штуцер з різьбою G1, G3 / 4: 1 шт.

Оснащення

  • Можливість регулювання обсягу води

Відео

Області застосування
  • Полив саду
  • Квіткові клумби, овочеві грядки
  • Живі огорожі, кущі
  • Підходить для поливу всіх типів рослин
Аксесуари
Запчастини для Комплект системи зрошування Kärcher Rain Box

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Відгуки та рейтинг
