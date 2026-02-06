Комплект Kärcher Rain Box - ідеальне рішення для зрошення садів будь-яких розмірів. Включає всі необхідні елементи для поливу кущів, огорож, грядок і клумб: з'єднувач G1 з перехідником G3/4 для крана, 2 муфти, 1 фільтр, 15-м шланг Kärcher Rain System® для кріплення хомутів, 10-м шланг для зволоження, 4 регульовані трійники, 4 з'єднувачі, 10 крапельних хомутів і 5 шипів для шлангів. Усі елементи монтуються без інструментів. Краплезбірники, що прикріплюються до шланга, дають змогу регулювати витрату води від 0 до 10 л/год. Крапельний шланг забезпечує рівномірне зволоження по всій довжині і може бути налаштований за допомогою трійників. Система підтримує тиск до 4 бар і легко адаптується до різних садових конфігурацій, ідеально працюючи з таймером SensoTimer для автоматичного керування поливом.