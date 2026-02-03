Крапельниця

Крапельниці на манжеті з інтегрованою голкою можуть встановлюватися в будь-якому місці системного шланга Kärcher Rain System®. Регульована крапельниця забезпечує безпосередній полив рослини.

Крапельниця. Закріплюється на системному шлангу. Легка установка завдяки манжеті з голкою. Індивідуальне регулювання витрати води. Налаштування інтенсивності крапельного поливу в межах 0 - 10 л / год. Комплект 5 шт.

Особливості та переваги
Можливість регулювання обсягу води
  • Цілеспрямований полив рослин в залежності від необхідності.
Вбудована голка в хомуті
  • Встановлення без інструментів
Фіксація на шланг Kärcher Rain System®
  • Гнучке і точне розміщення.
Герметизуючий хомут
  • Манжета легко встановлюється і знімається в залежності від необхідності.
Специфікації

Технічні характеристики

Макс. тиск (бар) 4
Витрата води при тиску 4 бари (л/год) 10
Колір чорний
Вага (кг) 0,027
Вага (з упаковкою) (кг) 0,044
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 15 x 24 x 40

Комплектація

  • Краплинні форсунки: 5 шт.

Оснащення

  • Можливість регулювання обсягу води

Відео

Області застосування
  • Полив саду
  • Квіткові клумби, овочеві грядки
