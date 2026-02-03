Крапельниця
Крапельниці на манжеті з інтегрованою голкою можуть встановлюватися в будь-якому місці системного шланга Kärcher Rain System®. Регульована крапельниця забезпечує безпосередній полив рослини.
Крапельниця. Закріплюється на системному шлангу. Легка установка завдяки манжеті з голкою. Індивідуальне регулювання витрати води. Налаштування інтенсивності крапельного поливу в межах 0 - 10 л / год. Комплект 5 шт.
Особливості та переваги
Можливість регулювання обсягу води
- Цілеспрямований полив рослин в залежності від необхідності.
Вбудована голка в хомуті
- Встановлення без інструментів
Фіксація на шланг Kärcher Rain System®
- Гнучке і точне розміщення.
Герметизуючий хомут
- Манжета легко встановлюється і знімається в залежності від необхідності.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. тиск (бар)
|4
|Витрата води при тиску 4 бари (л/год)
|10
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,027
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,044
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|15 x 24 x 40
Комплектація
- Краплинні форсунки: 5 шт.
Оснащення
- Можливість регулювання обсягу води
Відео
Області застосування
- Полив саду
- Квіткові клумби, овочеві грядки