Форсунка
Форсунки на манжеті з інтегрованою голкою можуть встановлюватися в будь-якому місці системного шланга Kärcher Rain System®. Регульовані форсунки (Micro Sprayer) налаштовуються відповідно до необхідності.
Форсунки. Закріплюються на системному шлангу. Легке встановлення завдяки манжеті з голкою. Індивідуальне регулювання витрати води в межах 0 - 55 л/год. Регулювання положення форсунок. Комплект форсунок: 1× 360°, 2× 180°, 2× 90°
Особливості та переваги
Фіксація на шланг Kärcher Rain System®
- Гнучке і точне розміщення.
Можливість регулювання обсягу води
- Цілеспрямований полив будь-яких рослин
Вбудована голка в хомуті
- Встановлення без інструментів
Регульований розбризкувач
- Просте регулювання кута розбризкування.
Різні розпилювальні голівки
- Різний кут поливу для цілеспрямованого орошення саду
Герметизуючий хомут
- Манжета легко встановлюється і знімається в залежності від необхідності.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. тиск (бар)
|4
|Витрата води при тиску 4 бари (л/год)
|55
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|0,036
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,054
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|15 x 24 x 54
Комплектація
- 360 ° мікророзпилювальні насадки: 1 шт.
- 180 ° мікророзпилювальні насадки: 2 шт.
- 90 ° мікророзпилювальні насадки: 2 шт.
Оснащення
- Можливість регулювання обсягу води
Відео
Області застосування
- Полив саду
- Квіткові клумби, овочеві грядки
- Декоративні рослини