Форсунки на манжеті з інтегрованою голкою можуть встановлюватися в будь-якому місці системного шланга Kärcher Rain System®. Регульовані форсунки (Micro Sprayer) налаштовуються відповідно до необхідності.

Форсунки. Закріплюються на системному шлангу. Легке встановлення завдяки манжеті з голкою. Індивідуальне регулювання витрати води в межах 0 - 55 л/год. Регулювання положення форсунок. Комплект форсунок: 1× 360°, 2× 180°, 2× 90°

Особливості та переваги
Фіксація на шланг Kärcher Rain System®
  • Гнучке і точне розміщення.
Можливість регулювання обсягу води
  • Цілеспрямований полив будь-яких рослин
Вбудована голка в хомуті
  • Встановлення без інструментів
Регульований розбризкувач
  • Просте регулювання кута розбризкування.
Різні розпилювальні голівки
  • Різний кут поливу для цілеспрямованого орошення саду
Герметизуючий хомут
  • Манжета легко встановлюється і знімається в залежності від необхідності.
Макс. тиск (бар) 4
Витрата води при тиску 4 бари (л/год) 55
Колір жовтий
Вага (кг) 0,036
Вага (з упаковкою) (кг) 0,054
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 15 x 24 x 54

Комплектація

  • 360 ° мікророзпилювальні насадки: 1 шт.
  • 180 ° мікророзпилювальні насадки: 2 шт.
  • 90 ° мікророзпилювальні насадки: 2 шт.

Оснащення

  • Можливість регулювання обсягу води

Області застосування
  • Полив саду
  • Квіткові клумби, овочеві грядки
  • Декоративні рослини
