Апарат високого тиску HD 10/25-4 S Plus
Апарат високого тиску без нагрівання води HD 10/25-4 S Plus відрізняється високою продуктивністю та якістю. Допоміжні системи та грязьова фреза Vibrasoft для максимального комфорту під час роботи.
Апарат високого тиску без нагрівання води HD 10/25-4 S Plus ідеально пристосований для ергономічної та зручної експлуатації. Пістолет Kärcher EASY!Force Advanced, з нульовою силою утримання, надзвичайно комфортний у роботі. Тиск і об’єм води можна регулювати за допомогою контролера Servo Control, розташованого між пістолетом та струменевою трубкою. Таким чином, тиск можна налаштовувати відповідно до чутливості очищуваних поверхонь – без необхідності змінювати форсунку. Грязьова фреза Vibrasoft має на 30 відсотків нижчий рівень вібрації при роботі. Допоміжні системи та світлодіодний індикатор стану підвищують зручність використання апарата. Якісні компоненти я забезпечують тривалий термін служби. Надійний аксіальний насос, з поршнями з нержавіючої сталі та латунною головкою, поєднаний з 4-х полюсним низькошвидкісним двигуном, що має комбіновану повітряно-водяну систему охолодження. Легка, міцна конструкція з інтегрованою алюмінієвою рамою, придатна для підйому краном. Вертикально встановлений двигун і насосний блок дозволяє зробити апарат компактним та мобільним. Апарат також має місце для зберігання аксесуарів у вигляді речового відділення та регульованих гачків.
Особливості та переваги
Концепція компактного вертикального дизайну, заснована на вертикальному розташуванні двигуна та насосного агрегатуНевелика площа для зберігання та компактні розміри. Висока маневреність та легке транспортування. Максимальна стійкість апарата на поверхні
4-полюсний низькообертовий двигун із повітряно-водяною системою охолодження, надійним насосом із поршнями з нержавіючої сталі та латунною головкою.Тривалий термін служби та низькі витрати на обслуговування. Висока продуктивність та ефективність. З функцією всмоктування та температурою води на вході до 60°C.
Ергономічна грязьова фреза VibrasoftЗменшує вібрацію до 30%. Зменшує гучність і рівень шуму. Грязьова фреза полегшує очищення великих площ
Допоміжні функції та LED-дисплей стану апарату.
- Інтегрована електроніка для моніторингу стану апарату
- Автоматичне вимкнення у разі низької або високої напруги.
- Автоматичне вимкнення у разі витоку або обриву фази.
Продумана сервісна концепція сприяє швидкому обслуговуванню безпосередньо на об'єкті.
- Обертова головка насоса.
- Зручний індикатор рівня мастила та отвір для зливу мастила, інтегровані в шасі.
- Модульна конструкція, що включає насос, двигун і блок управління.
Широкий вибір аксесуарів із з'єднаннями EASY!Lock.
- Тиск і об’єм води можна регулювати за допомогою регулятора Servo Control, розташованого між пістолетом і струменевою трубкою.
- Пістолет EASY!Force Advanced для роботи без перевтоми для оператора та без зусиль на утримання.
- Поворотна струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм.
Широкий вибір аксесуарів і додаткових комплектів.
- Відсік для зберігання аксесуарів.
- Регульовані гачки для зберігання другої струменевої трубки або кабелю живлення.
- Місце для зберігання шлангу високого тиску.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|376 / 424
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|500 - 1000
|Температура води на вході (°C)
|60
|Робочий тиск (бар)
|80 - 250
|Макс. тиск (бар/МПа)
|280 / 2,8
|Споживана потужність (кВт)
|8,8
|Кабель живлення (м)
|5
|Розмір сопла
|047
|Підведення води
|1″
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|70,3
|Вага (з упаковкою) (кг)
|78,55
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|607 x 518 x 1063
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Пістолет з м'якою накладкою на ручці
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Тип шлангу високого тиску: Найвищої якості
- Специфікація шлангу високого тиску: DN 8, 315 бар
- Розпилювальна трубка: 1050 мм
- Потужне сопло
- Грязьова фреза
- Регулятор Servo Control
Оснащення
- 4-полюсний трифазний двигун з повітряним і водяним охолодженням
- 3-поршневий осьовий насос: З поршнями із нержавіючої сталі
- Автоматична система скидання тиску
- Вбудований фільтр тонкої очистки води
- Індикатор рівня оливи
- Латунний вхідний штуцер
Області застосування
- Очищення тракторів, машин та навісного обладнання у сільському господарстві.
- Очищення машин та обладнання на будівельному майданчику, таких як бетономішалки, будівельні ліси, колісні навантажувачі чи екскаватори.
- Очищення виробничого обладнання в промисловості, наприклад, у фарбувальних цехах, на підприємствах харчової промисловості або у виробничому секторі
- Очищення транспортних засобів, таких як вантажівки, судна, літаки або автобуси.
- Прибирання громадських зон, таких як площі, під’їзди, фонтани чи автостоянки.
