Апарат високого тиску без нагрівання води HD 10/25-4 S Plus ідеально пристосований для ергономічної та зручної експлуатації. Пістолет Kärcher EASY!Force Advanced, з нульовою силою утримання, надзвичайно комфортний у роботі. Тиск і об’єм води можна регулювати за допомогою контролера Servo Control, розташованого між пістолетом та струменевою трубкою. Таким чином, тиск можна налаштовувати відповідно до чутливості очищуваних поверхонь – без необхідності змінювати форсунку. Грязьова фреза Vibrasoft має на 30 відсотків нижчий рівень вібрації при роботі. Допоміжні системи та світлодіодний індикатор стану підвищують зручність використання апарата. Якісні компоненти я забезпечують тривалий термін служби. Надійний аксіальний насос, з поршнями з нержавіючої сталі та латунною головкою, поєднаний з 4-х полюсним низькошвидкісним двигуном, що має комбіновану повітряно-водяну систему охолодження. Легка, міцна конструкція з інтегрованою алюмінієвою рамою, придатна для підйому краном. Вертикально встановлений двигун і насосний блок дозволяє зробити апарат компактним та мобільним. Апарат також має місце для зберігання аксесуарів у вигляді речового відділення та регульованих гачків.