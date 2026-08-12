Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35

Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.

Спецификации

Технические характеристики

Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Количество (шт.) 1
Ширина (мм) 360
Цвет антрацит
Вес (кг) 0,474
Вес (с упаковкой) (кг) 0,529
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 360 x 220 x 90

Видео

Запчасти для Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.