Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35
Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.
Спецификации
Технические характеристики
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Количество (шт.)
|1
|Ширина (мм)
|360
|Цвет
|антрацит
|Вес (кг)
|0,474
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,529
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|360 x 220 x 90
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Запчасти для Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35
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