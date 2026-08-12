Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги Adv, DN 35
Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги шириною 360 мм з легкою заміною вставок. Зі щітковими та гумовими смужками.
Специфікації
Технічні характеристики
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Кількість (шт.)
|1
|Ширина (мм)
|360
|Колір
|антрацит
|Вага (кг)
|0,474
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,529
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|360 x 220 x 90
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Сумісна техніка
Запчастини для Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги Adv, DN 35
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