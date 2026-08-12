Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги Adv, DN 35

Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги шириною 360 мм з легкою заміною вставок. Зі щітковими та гумовими смужками.

Специфікації

Технічні характеристики

Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Кількість (шт.) 1
Ширина (мм) 360
Колір антрацит
Вага (кг) 0,474
Вага (з упаковкою) (кг) 0,529
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 360 x 220 x 90

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Запчастини для Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги Adv, DN 35

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