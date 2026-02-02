H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist

Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navíjení hadice a stroje K 4-7 Full Control.

Náhradní hadice PremiumFlex o délce 10 m skoncuje se zakopáváním. Díky patentovanému systému proti překroucení je mimořádně pohyblivá a umožňuje práci bez překážek i rychlou a snadnou úschovu. A díky přípojce Quick Connect se stává i připojení hadice na vysokotlaký čistič hračkou. Vyrobena z PVC materiálu bez obsahu ftalátů. Vhodná pro všechny vysokotlaké čističe tříd K 2–7 kromě strojů s bubnem pro navíjení hadice a strojů s vybavením Full Control tříd K 4–7.

Charakteristické znaky a výhody
Náhradní hadice 10m
  • Velký akční rádius
Quick Connect konektor
  • Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Systém proti přetočení hadice
  • Konec se zakopáváním: Hadice se nepřetočí a zůstane při každém použití flexibilní.
Specifikace

Technické údaje

Teplota (°C) max. 60
Max. tlak (MPa) 18
Délka (m) 10
Barva antracit
Hmotnost (kg) 1,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 245 x 245 x 65