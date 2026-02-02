Lapač prachu při vrtání
Nové příslušenství pro naše multifunkční vysavače WD 2-6 umožňuje bezpečné a bezprašné vrtání na všech běžných stěnách a stropech. Prach z vrtání se odsává přímo na vrtaném otvoru.
Namísto pracného a především dodatečného zametání nebo vysávání odstraníte prach z vrtání jednoduše tam, kde vzniká, tedy přímo na vrtaném otvoru. Přitom nehraje roli, zda vrtačku nasadíte na stěnu nebo na strop nebo zda je vrtaným podkladem dlažba, tapety, omítka, kámen, beton nebo dřevo: Díky dvoukomorovému systému, který byl přihlášen jako patent, a těsnění z pěnové gumy drží příslušenství pro víceúčelový vysavač Kärcher Home & Garden WD 2-6 na každém běžném podkladu. Tím nejste odkázáni na pomoc druhé osoby, nýbrž můžete bez problémů vrtat sami, a přitom prach z vrtání čistě odsávat. Náš lapač prachu při vrtání je vhodný pro všechny běžné vrtačky s velikostmi vrtáků až 15 milimetrů.
Charakteristické znaky a výhody
Pro vrtání bez prachu a nečistot
Lapač prachu při vrtání drží spolehlivě na všech běžných stěnách a stropech
Vrtání nad hlavou je bez problémů možné
Vrtání a odsávání bez pomoci druhé osoby
Jednoduchá manipulace - připojit sací hadici, zapnout vysavač, umístit příslušenství na příslušné místo a vrtat
Stisknutím žlutého spínače lze polohu lapače prachu při vrtání bez problémů změnit, aniž by bylo nutné ho vypnout
Vhodné pro všechny víceúčelové vysavače produktové řady Home & Garden
Vhodné pro všechny čističe Kärcher s rozprašovacím odsáváním řady přístrojů SE 4, SE 5 a SE 6.
Specifikace
Technické údaje
|Standardní jmenovitý průměr (mm)
|35
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|207 x 106 x 117
Kompatibilní přístroje
Oblasti použití
- Obkladačky
- Tapety
- Omítka
- Dřevo
- Kámen
- Beton