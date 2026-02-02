Sada pro domácnost WD a SE
Praktická sada příslušenství pro přepínání mezi hubicí na suché podlahy a hubicí na čalounění. Vhodná pro všechny mokro-suché vysavače Home & Garden a tepovače.
Díky přepínatelné hubici na suché podlahy a hubici na čalounění obsahuje sada pro domácnost ideální příslušenství pro mnoho běžných úklidových prací v domácnosti. Podlahová hubice se přepíná pomocí nožního spínače, takže je vhodná jak na koberce, tak na tvrdé podlahy, zatímco praktická hubice na čalounění se dvěma zvedacími závity je ideální pro šetrné vysávání čalouněného nábytku a jiného čalounění.
Charakteristické znaky a výhody
Přepínatelná hubice na suché nečistoty
- Je vybaven ergonomickým nožním spínačem pro rychlé a snadné nastavení podlahové hubice pro různé podlahové krytiny (např. koberce nebo laminátové podlahy/ parkety).
- Symboly pro koberce a tvrdé podlahy, známé ze suchých vysavačů, velmi usnadňují výběr správného nastavení.
Včetně parkovacího klipu (lze použít pouze pro vysavače WD)
- V případě potřeby lze připojit k podlahové hubici.
- Navrženo pro rychlé a snadné meziparkování sací trubice a trysky při přerušení práce.
Tryska na čalounění se dvěma zvedáky závitů
- Pro šetrné a důkladné čištění čalounění, čalouněného nábytku a textilních povrchů.
Sada příslušenství pro všechny mokro-suché vysavače a tepovače Kärcher Home & Garden
Specifikace
Technické údaje
|Množství (-část)
|3
|Standardní jmenovitý průměr (mm)
|DN 35
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|260 x 65 x 257
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Kobercové podlahy
- Koberce
- Tvrdé podlahy
- Čalounění
- Čalouněný nábytek
- Matrace