Adapter Anti-Twist

Anti-twist adapteren eliminerer snoninger på højtryksslangen - for garanteret snoningsfrit arbejde. Til alle højtryksslanger med Quick Connect adapter på sprøjtepistolen.

Med anti-twist adapteren fra Kärcher får du mere bevægelsesfrihed og komfort, når du arbejder med højtryksrenseren. Fjerner generende snoninger på højtryksslangen, som man kan snuble i under brug og som besværliggør opbevaring. Drej blot adapteren manuelt for nemt at fjerne snoninger. Adapteren kan efterfølgende integreres enkelt og hurtigt for at opgradere din højtryksslange. Den er kompatibel med alle højtryksslanger med en Quick Connect adapter på sprøjtepistolen. Garanteret rotationsfunktion ved brug af messingkobling. Velegnet til alle højtryksrensere K 4 - K 7.

Funktioner og fordele
Quick Connect adapter
  • Til højtryksslanger med Quick Connect adapter på pistolen.
Anti-Twist system
  • Loops i højtryksslangen kan elimineres ved at rotere adapteren.
Fremstillet af messing
  • Pålidelig rotationsfunktion takket være brug af messing.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 137 x 26 x 26
