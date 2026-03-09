Med anti-twist adapteren fra Kärcher får du mere bevægelsesfrihed og komfort, når du arbejder med højtryksrenseren. Fjerner generende snoninger på højtryksslangen, som man kan snuble i under brug og som besværliggør opbevaring. Drej blot adapteren manuelt for nemt at fjerne snoninger. Adapteren kan efterfølgende integreres enkelt og hurtigt for at opgradere din højtryksslange. Den er kompatibel med alle højtryksslanger med en Quick Connect adapter på sprøjtepistolen. Garanteret rotationsfunktion ved brug af messingkobling. Velegnet til alle højtryksrensere K 4 - K 7.