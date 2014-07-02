Højtryksslange, 9 m med Quick Connect
9 m reserve højtryksslange til højtryksrensere K 2 – K 7 (fabrikationsår 2009 eller senere), hvor slangen er tilsluttet ved hjælp af Quick Connect. Tåler op til 180 bar og 60°C.
9 m reserve højtryksslange til højtryksrensere K 2 – K 7 (fabrikationsår 2009 eller senere), hvor slangen er tilsluttet ved hjælp af Quick Connect. Tåler op til 180 bar og 60°C.
Funktioner og fordele
Erstatningsslange 9 m
- Hurtig skift af slange
Quick Connect adapter
- Højtryksslangen er nem at håndtere og klikker hurtigt ind og ud af udstyret og pistolen. Dette sparer tid og kræfter.
Quick Connect system
- Til nem rengøring
Specifikationer
Teknisk data
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Maksimalt tryk (bar)
|180
|Længde (m)
|9
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1
|Mål (L x B x H) (mm)
|245 x 245 x 65