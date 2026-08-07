Mikrofiber gulvklude EasyFix 2 stk.
Skift gulvklud uden at komme i kontakt med snavs med Kärchers højkvalitets EasyFix mikrofiber-gulvklud. Kluden er nem og hurtig at sætte på og tage af EasyFix damprenserens gulvmundstykke.
EasyFix-mikrofiber-gulvvaskekluden indeholder to højabsorberende, slidstærke gulvklude lavet af højkvalitets mikrofiber til gulvmundstykket EasyFix. For fremragende, hygiejniske rengøringsresultater på hårde gulve – selv hjørner og kanter rengøres ubesværet. Takket være krog-og-løkke-systemet kan mikrofiber-gulvkluden hurtigt og nemt fastgøres til gulvmundstykket på damprenseren: Tryk blot gulvrengøringskluden på gulvmundstykket EasyFix, og den er klar til brug. Efter rengøring kan mikrofiber-gulvkluden fjernes fra gulvmundstykket EasyFix uden at skulle komme i kontakt med snavs: Træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.
Funktioner og fordele
Højkvalitets mikrofiber
- Løsner og opsamler snavset optimalt for grundig rengøring af alle hårde overflader.
- Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Nemt krog-og-løkke system
- Nemt at sætte gulvvaskekluden fast på gulvmundstykket ved ganske enkelt at trykke den på.
- Kluden løsnes ikke under rengøringen
Burretape på gulvkluden
- Ingen kontakt med snavset når gulvvaskekluden skiftes; træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.
Gulvvaskekluden dækker hele gulvmundstykket
- For nem rengøring af hjørner, kanter og andre områder, der kan være svære at nå.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Vægklinker