Mikrofiber gulvklude EasyFix 2 stk.

Skift gulvklud uden at komme i kontakt med snavs med Kärchers højkvalitets EasyFix mikrofiber-gulvklud. Kluden er nem og hurtig at sætte på og tage af EasyFix damprenserens gulvmundstykke.

EasyFix-mikrofiber-gulvvaskekluden indeholder to højabsorberende, slidstærke gulvklude lavet af højkvalitets mikrofiber til gulvmundstykket EasyFix. For fremragende, hygiejniske rengøringsresultater på hårde gulve – selv hjørner og kanter rengøres ubesværet. Takket være krog-og-løkke-systemet kan mikrofiber-gulvkluden hurtigt og nemt fastgøres til gulvmundstykket på damprenseren: Tryk blot gulvrengøringskluden på gulvmundstykket EasyFix, og den er klar til brug. Efter rengøring kan mikrofiber-gulvkluden fjernes fra gulvmundstykket EasyFix uden at skulle komme i kontakt med snavs: Træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.

Funktioner og fordele
Højkvalitets mikrofiber
  • Løsner og opsamler snavset optimalt for grundig rengøring af alle hårde overflader.
  • Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Nemt krog-og-løkke system
  • Nemt at sætte gulvvaskekluden fast på gulvmundstykket ved ganske enkelt at trykke den på.
  • Kluden løsnes ikke under rengøringen
Burretape på gulvkluden
  • Ingen kontakt med snavset når gulvvaskekluden skiftes; træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.
Gulvvaskekluden dækker hele gulvmundstykket
  • For nem rengøring af hjørner, kanter og andre områder, der kan være svære at nå.
Specifikationer

Teknisk data

Farve hvid
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 345 x 112 x 18
Anvendelsesområder
  • Hårde gulve
  • Vægklinker