EasyFix-mikrofiber-gulvvaskekluden indeholder to højabsorberende, slidstærke gulvklude lavet af højkvalitets mikrofiber til gulvmundstykket EasyFix. For fremragende, hygiejniske rengøringsresultater på hårde gulve – selv hjørner og kanter rengøres ubesværet. Takket være krog-og-løkke-systemet kan mikrofiber-gulvkluden hurtigt og nemt fastgøres til gulvmundstykket på damprenseren: Tryk blot gulvrengøringskluden på gulvmundstykket EasyFix, og den er klar til brug. Efter rengøring kan mikrofiber-gulvkluden fjernes fra gulvmundstykket EasyFix uden at skulle komme i kontakt med snavs: Træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.