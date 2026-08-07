Nozzle pack TR wet jet set 0035

Dysesæt med dyse til vådsandblæsning og dyseindsats (typespecifik). For optimal ydeevne af Kärcher vådsandblæsningsudstyr. Kun i kombination med vådsandblæsningsudstyr 4.115-000.0 | 4.115-006.0

Dette dysesæt forbedrer ydeevnen af Kärchers vådsandblæsningsudstyr. Bestående af vådsandblæsningsdyse og dyseindsats. Kun i kombination med vådsandblæsningsudstyr 4.115-000.0 | 4.115-006.0.

Specifikationer

Teknisk data

Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,4