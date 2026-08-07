Tæppe glider
Sikrer også friske tæppefibre: Tæppeglideren for nem fastgørelse til gulvmundstykket EasyFix. Ideel til damprensning af tæpper.
Tæppeglideren og gulvmundstykket EasyFix udgør et drømmehold til damprensning af tæpper. Gulvmundstykket EasyFix kan nemt og bekvemt skydes ind i tæppeglideren og tages af igen – alt sammen uden at skulle bukke sig ned. Således frisker dampen hurtigt og nemt tæpper op og hæver fibrene igen og genopretter deres elasticitet.
Funktioner og fordele
Egnet til gulvmundstykket EasyFix.
- Det er nemt at give tæpper nyt liv med damp.
Gulvmundstykket EasyFix kan nemt glides ind i tæppeglideren og fjernes igen.
- For praktisk håndtering uden at være nødt til at bøje sig ned.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|357 x 178 x 46
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Gulvtæpper
Tæppe glider reservedele
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