Battery power vahetatav aku 36/25
Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 36 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel Kärcheri 36 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.
Kärcheri 36 V/2.5 Ah vahetatav Battery Power aku sobib kõikidele Kärcheri 36 V akuplatvormi seadmetele. Tänu uuenduslikule reaalajatehnoloogiale ja LCD-ekraanile on allesjäänud tööaega ja laadimisaega ning laadimise taset - sõltudes kasutatavast seadmest - võimalik näha alati ühe pilguheitega. Efektiivsed liitiumioonakud tagavad ühtlase võimsuse ja hoiavad ära aku isetühjenemise või võimsuse kao sagedase osalise tühjenemise (mälumõju) tõttu. Meeldivalt pehme korpus tagab, et aku ei libise isegi siledatel ja kaldus pindadel.
Omadused ja tulu
Uuenduslik reaalaja tehnoloogia (Real Time Technology)Integreeritud LCD-ekraan näitab pidevalt aku järelejäänud tööaega, järelejäänud laadimisaega ja laadimisseisundit.
Kärcheri 36 V akuplatvormKasutamiseks kõikide Kärcheri 36 V Battery Power akut kasutavatel seadmetel. Kasutamiseks kõikide Kärcheri 36 V Battery Power + akut kasutavatel seadmetel.
Võimsad liitiumioon akuelemendidLiitiumioon aku garanteerib ühtlase võimsuse ja ennetab isetühjenemist ja mälumõju.
Automaatne hoiurežiim
- Pikendab akude eluiga
IPX 5 - kaitstud kõikidest suundadest tulevate veejugade eest
- Kindel joavastane kaitse kasutuse ajal.
Tõhus temperatuuri reguleerimine
- Parim tulemus tänu tõhusale soojuspuhvrile ja nutikale akukontrollile.
Nutikas akutaseme jälgimine
- Kaitseb akut ülekoormuse, ülekuumenemise ja täiesti tühjaks kulumise eest.
Tugev korpus
- Kärcheri akukorpused on äärmiselt löögikindlad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|36
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Energia (Wh)
|90
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|134 x 88 x 73