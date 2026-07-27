Kärcheri 36 V/2.5 Ah vahetatav Battery Power aku sobib kõikidele Kärcheri 36 V akuplatvormi seadmetele. Tänu uuenduslikule reaalajatehnoloogiale ja LCD-ekraanile on allesjäänud tööaega ja laadimisaega ning laadimise taset - sõltudes kasutatavast seadmest - võimalik näha alati ühe pilguheitega. Efektiivsed liitiumioonakud tagavad ühtlase võimsuse ja hoiavad ära aku isetühjenemise või võimsuse kao sagedase osalise tühjenemise (mälumõju) tõttu. Meeldivalt pehme korpus tagab, et aku ei libise isegi siledatel ja kaldus pindadel.