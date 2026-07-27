Kiirlaadija Battery Power 36 V

Kiirlaadijaga saab 36 V/2,5 Ah Kärcheri Battery Power vahetatava aku laadida 80%-ni ainult 48 minutiga. Samuti sobib see kõikidele 36 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akudele laadimiseks.

Kiirlaadija, mis sobib kõikidele 36 V Kärcher Battery Power akuplatvormi 36-voldistele vahetatavatele akudele, laeb akud kiiresti täis nende täismahutavuseni. Näiteks laeb see 36 V/2,5 Ah Kärcheri Battery Power vahetatava aku 80%-ni ainult 48 minutiga. Lisaks on aku laadija ümbrisel integreeritud seinakinnitus.

Omadused ja tulu
Kiirlaadija Battery Power 36 V: Kiirlaadija
Kiirlaadija
Laeb Kärcheri 36 V/2,5 Ah Battery Power vahetatava aku 80% peale 48 minutiga. Laeb Kärcheri 36 V/5,0 Ah Battery Power vahetatava aku 80% peale 1,5 tunniga.
Kiirlaadija Battery Power 36 V: Palju kasutusvõimalusi
Palju kasutusvõimalusi
Sobib kõikidele Kärcheri 36 V Battery Power platvormi akudele.
Kiirlaadija Battery Power 36 V: Seinakinnitus
Seinakinnitus
Otse seinale kinnitamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Aku platvorm 36 V Aku platvorm
aku laadimisaeg kiirlaadijaga 36 V / 2,5 Ah Battery Power aku:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)

36 V / 5,0 Ah Battery Power aku:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
Väljundi võimsus (A) 2,5
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Värvus Must
Kaal (kg) 0,7
Kaal, sh pakend (kg) 0,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 184 x 133 x 88
Kiirlaadija Battery Power 36 V
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