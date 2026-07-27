Kiirlaadija, mis sobib kõikidele 36 V Kärcher Battery Power akuplatvormi 36-voldistele vahetatavatele akudele, laeb akud kiiresti täis nende täismahutavuseni. Näiteks laeb see 36 V/2,5 Ah Kärcheri Battery Power vahetatava aku 80%-ni ainult 48 minutiga. Lisaks on aku laadija ümbrisel integreeritud seinakinnitus.