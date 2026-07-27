Kiirlaadija Battery Power 36 V
Kiirlaadijaga saab 36 V/2,5 Ah Kärcheri Battery Power vahetatava aku laadida 80%-ni ainult 48 minutiga. Samuti sobib see kõikidele 36 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akudele laadimiseks.
Kiirlaadija, mis sobib kõikidele 36 V Kärcher Battery Power akuplatvormi 36-voldistele vahetatavatele akudele, laeb akud kiiresti täis nende täismahutavuseni. Näiteks laeb see 36 V/2,5 Ah Kärcheri Battery Power vahetatava aku 80%-ni ainult 48 minutiga. Lisaks on aku laadija ümbrisel integreeritud seinakinnitus.
Omadused ja tulu
KiirlaadijaLaeb Kärcheri 36 V/2,5 Ah Battery Power vahetatava aku 80% peale 48 minutiga. Laeb Kärcheri 36 V/5,0 Ah Battery Power vahetatava aku 80% peale 1,5 tunniga.
Palju kasutusvõimalusiSobib kõikidele Kärcheri 36 V Battery Power platvormi akudele.
SeinakinnitusOtse seinale kinnitamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|aku laadimisaeg kiirlaadijaga
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36 V / 2,5 Ah Battery Power aku:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)
36 V / 5,0 Ah Battery Power aku:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
|Väljundi võimsus (A)
|2,5
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|184 x 133 x 88