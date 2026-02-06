Filter HEPA
Tänu hügieenifiltrile HEPA (EN 1822:1998) on tolmuimejast väljuv õhk ümbritsevast õhust puhtam.
Hügieenifilter HEPA (EN 1822:1998) filtreerib kindlalt ja ohutult õhust välja kõige peenema mustuse, näiteks õietolmu või allergiat tekitavad osakesed. See on nii tõhus, et tolmuimejast väljuv õhk on puhtam kui vastava ruumi õhk. Soovitame filtrit vahetada üks kord aastas. Hügieenifilter HEPA 12 ühildub seadmetega VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax.
Omadused ja tulu
Väikeste võrgusilmadega filter
- Filtreerib kindlalt ka kõige peenemat mustust, nagu õietolm ja muud allergiat tekitavad osakesed.
Lihtne vahetada
- Kiire ja kerge vahetada tänu magnethoidikule.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|90 x 50 x 50
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Kuiva tolmu imemiseks