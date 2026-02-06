Hügieenifilter HEPA (EN 1822:1998) filtreerib kindlalt ja ohutult õhust välja kõige peenema mustuse, näiteks õietolmu või allergiat tekitavad osakesed. See on nii tõhus, et tolmuimejast väljuv õhk on puhtam kui vastava ruumi õhk. Soovitame filtrit vahetada üks kord aastas. Hügieenifilter HEPA 12 ühildub seadmetega VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax.