Professional
Kõrgsurvepesurid
- Seals for trapezoidal thread
- Kõrgsurvepüstoli päästikud
- Pihustiotsikud
- Umbrohu kontroller
- Pöördotsikud (düüsid)
- Mitmejoaga düüs
- KÄRCHER power otsik
- eco!Booster
- Auruotsik / otsiku kaitse / üleminekuotsik
- Otsikuliitmik / jagaja
- Kõrgsurvevoolikud
- Torude puhastamine
- Puhastusaine kõvadele pindadele ja põrandale
- Vahusüsteemid
- Mikserid ja injektor
- Kiirliide
- Ühendusosad
- Voolikutrummelid
- Fassaadi ja päikesepaneelide puhastamine
- Märgpihusti tarvikud
- Tünni ja paagi puhastus
- Varuosade komplektid
- Veeühendus
- Teised kõrgsurvepesuri lisatarvikud
- Pesuharjad
- Eemalduskoha varustus
- Kaugjuhtimispult
- Kontrollkaabel
- Kõrgsurvetorustik
- Tehase paigaldus
- Voolitrummelid, komplekt
- Lõõr
- Kütusevarustus
- Lisatarvikud AP
Professionaalsed tolmuimejad
- Batteries
- Battery chargers
- Otsikute komplektid
- Filter bags
- Filter T/NT
- Torupõlved
- Imemisotsikud
- Imemistorud
- Imemisvoolikud
- Ühendusvarrukad
- Tolmuimeja lisatarvikute komplektid sihtrühmadele
- Muud lisatarvikud T-le ja NT-le
- Lisatarvikud püstisele tolmuimejale
- Lisatarvikud kuivtolmuimejatele
- Further accessories Electric broom
- UBS elektrit mittejuhtiv keskkond