TTS Keskkonnasõbralikud antistaatilised tolmu eemaldajad, kollane, 28x62 cm, 100 tk

Mineraalõliga immutatud viskooslapid, pakendatud.

Tolmutussüsteem marli- või antistaatiliste lappidega. Ideaalne suure jõudlusega professionaalseks puhastuseks. Steriliseeritav kuni 120°C.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Mustuse tüüp Lahtine mustus
Tekstiili kasutus Tekstiilid ühekordseks kasutamiseks
Töölaius (cm) 62
Materjal 100% viskoos
Kogus (tk.) 800
Pakendi kaal (kg) 0,8
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 280 x 620
Mõõdud, pakendatult (mm) 280 x 620 x 0,1
Kasutusvaldkonnad
  • Pühkimispind - kuivpuhastus
  • Põrandad - kuivpuhastus