TTS Keskkonnasõbralikud antistaatilised tolmu eemaldajad, kollane, 28x62 cm, 100 tk
Mineraalõliga immutatud viskooslapid, pakendatud.
Tolmutussüsteem marli- või antistaatiliste lappidega. Ideaalne suure jõudlusega professionaalseks puhastuseks. Steriliseeritav kuni 120°C.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Mustuse tüüp
|Lahtine mustus
|Tekstiili kasutus
|Tekstiilid ühekordseks kasutamiseks
|Töölaius (cm)
|62
|Materjal
|100% viskoos
|Kogus (tk.)
|800
|Pakendi kaal (kg)
|0,8
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|280 x 620
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|280 x 620 x 0,1
Kasutusvaldkonnad
- Pühkimispind - kuivpuhastus
- Põrandad - kuivpuhastus