G 180 -pesukahva
Pesukahva Quick Connect -pikaliitoksella on 13 cm pidempi, helppokäyttöinen ja ergonominen.
13 cm pidempi ja ergonominen G 180 Q -pesukahva Quick Connect -pikaliitoksella tekee korkeapainepesusta mukavampaa. Sopii kaikkiin K2 – K7 – sarjan pesureihin, joissa on Quick Connect -pikaliitos ilman Full Control -toimintoa.
Ominaisuudet ja edut
Pikaliitos
- Pikaliitäntä helppoon letkun ja pesukahvan liitäntään
Bajonettiliitäntä
- Kaikkien Kärcher varusteiden liitäntään.
Lapsilukko
- Pesukahvan liipaisin on lukittu.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|551 x 43 x 188