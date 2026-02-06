G 180 -pesukahva

Pesukahva Quick Connect -pikaliitoksella on 13 cm pidempi, helppokäyttöinen ja ergonominen.

13 cm pidempi ja ergonominen G 180 Q -pesukahva Quick Connect -pikaliitoksella tekee korkeapainepesusta mukavampaa. Sopii kaikkiin K2 – K7 – sarjan pesureihin, joissa on Quick Connect -pikaliitos ilman Full Control -toimintoa.

Ominaisuudet ja edut
Pikaliitos
  • Pikaliitäntä helppoon letkun ja pesukahvan liitäntään
Bajonettiliitäntä
  • Kaikkien Kärcher varusteiden liitäntään.
Lapsilukko
  • Pesukahvan liipaisin on lukittu.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,4
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,5
Mitat (p x l x k) (mm) 551 x 43 x 188